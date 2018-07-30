Başkan Köşker, “Gebze Belediyesi olarak elimizden geleni yapacak ve oluşan hasarın bir an önce onarılması konusunda çalışacağız. Özellikle derenin yükselmesi sonucu mahsur kalan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı” dedi.
Başkan Köşker Ballıkayalar’da İncelemelerde Bulundu
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli genelinde yaşanan yoğun yağışlar sebebiyle Ballıkayalar mevkiinde derenin taşması sonucu hasar gören bölgede incelmelerde bulundu.
Başkan Köşker, “Gebze Belediyesi olarak elimizden geleni yapacak ve oluşan hasarın bir an önce onarılması konusunda çalışacağız. Özellikle derenin yükselmesi sonucu mahsur kalan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı” dedi.