Başkan Köşker Ballıkayalar’da İncelemelerde Bulundu

Başkan Köşker, “Gebze Belediyesi olarak elimizden geleni yapacak ve oluşan hasarın bir an önce onarılması konusunda çalışacağız. Özellikle derenin yükselmesi sonucu mahsur kalan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı” dedi.