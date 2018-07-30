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Başkan Köşker Ballıkayalar’da İncelemelerde Bulundu

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli genelinde yaşanan yoğun yağışlar sebebiyle Ballıkayalar mevkiinde derenin taşması sonucu hasar gören bölgede incelmelerde bulundu.

Başkan Köşker Ballıkayalar'da İncelemelerde Bulundu

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:22

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Başkan Köşker, “Gebze Belediyesi olarak elimizden geleni yapacak ve oluşan hasarın bir an önce onarılması konusunda çalışacağız. Özellikle derenin yükselmesi sonucu mahsur kalan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı” dedi.

 

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Anahtar Kelimeler
GebzeBallıkayalarAdnan Köşker
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