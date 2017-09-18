Başkan Köşker esnaf ziyaretiyle başladı

Her fırsatta Gebze esnafı ile bir araya gelen Başkan Köşker, esnafın ve Gebzelilerin öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinliyor. Yeni haftaya da esnaf ziyaretleri ile başlayan Başkan Köşker, hayırlı işler bol kazançlar diledi. Gebze ile ilgili projeleri ve devam eden çalışmaları Gebze esnafı ve vatandaşlarla ile paylaşan Başkan Köşker, “Esnafımız bizim için çok önemli. Onların önerilerini ve taleplerini dikkate alıyoruz. Çünkü esnaf vatandaşın aslında bir anlamda sesi, vatandaşımızın da taleplerini dile getirerek bizleri bilgilendiriyorlar” dedi.