Başkan Köşker, Türkiye gündeminde

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in 26 Şubat’ta doğum gününü kutlayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığı sürpriz, kısa sürede Türkiye'nin gündemi oldu. Twitter'da TT olan ve en çok konuşulan konulardan biri olan doğum günü sürprizi, sosyal medyanın en çok konuştuğu ve paylaştığı konulardan biri oldu. Doğum günü sürprizi #CumhurReisiAnlatıyor hashtagi ile twitterde en çok twitlenen konu haline geldi.

ANA HABER BÜLTENLERİNDE YAYINLANDI

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Mehmet Avcı ve Genç İrade Derneği Başkanı Nazım Kurtoğlu’nun katkılarıyla hazırlanan sürpriz video akşam birçok ulısal kanalda Ana Haber bültenlerinde de yayınlandı. Ulusal gazetelerin de internet sitelerinde kullandığı haber haline gelen video gün boyunca en çok okunan ve yorumlanan haberlerden biri oldu.

İŞTE O HABER

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 26 Şubat’ta doğum gününü kutlayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çok konuşulan bir sürpriz hazırladı. Doğum günü için Erdoğan’ın memleketi Güneysu’dan başlayan bir video hazırlandı. Videoda Erdoğan’ın hayatında önemli yerleri olan isimler doğum günü için duygularını dile getirdiler. Oldukça duygusal olan ve “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” başlığıyla hazırlanan doğum günü videosu Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Mehmet Avcı ve Genç İrade Derneği Başkanı Nazım Kurtoğlu’nun katkılarıyla hazırlandı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük bir ilgi gördü ve sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.