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Başkan Köşker’den Kadir Gecesi Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, yayınladığı mesajla hemşerilerinin ve tüm İslam Alemi’nin Kadir Gecesi’ni tebrik etti.

Başkan Köşker'den Kadir Gecesi Mesajı

20 Haziran 2017 Salı 16:29

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 21 Haziran çarşambayı 22 Haziran perşembeye bağlayan gecede idrak edilecek olan Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.  Kur’an’ı Kerim’in indiği gece olan Kadir Gecesi’nin bin aydan daha değerli ve bereketli bir gece olduğunu vurgulayan Başkan Köşker, “Böylesine kutsal ve değerli bir gece vesilesiyle hepimiz Kur’an-ı Kerim’i insanlığa bahşeden Rabbimize yaklaşma vesilesi aramalı ve Kur’an’ın aydınlatıcı nuruyla aydınlanarak, Kur’an ahlakını kuşanmaya çalışmalıyız” dedi. Başkan Köşker mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kur'an-ı Kerim'in ilk olarak dünya semasına indirildiği Kadir Gecesi en değerli ve feyizli gecedir. Kadir gecesini bu derece değerli ve bereketli kılan kutsal Kitabımız Kur’an’ı Kerim’in tüm insanlığa sunduğu, yol gösterici mesajlarıdır. Bu mesajlar gönlümüze, aklımıza ve davranışlarımıza yansıdığında Kadir Gecesi bizler için bin aydan daha hayırlı, daha değerlidir. Bu geceyi vesile kılıp Kur’an’ı Kerim’in kadir ve kıymetini bilmeli, onu anlamaya ve faziletinden yararlanmaya çalışmalıyız. Dua ve yakarışlarımızda yeryüzünün değişik bölgelerinde zulüm ve haksızlığa uğrayan kardeşlerimizi ve mazlum insanları unutmamalı, İslam aleminin ve tüm insanlığın barış ve huzur içinde yaşaması için dua etmeliyiz. Bu vesileyle hemşehrilerimin ve İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor,  müminlerin ve tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum.”
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