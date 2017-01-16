BAŞKAN KÖŞKER'DEN MESAJ!

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923 tarihinde Kocaeli’ye gelerek kurulacak Cumhuriyet’in detaylarını basınla paylaştığı toplantıyı ilimizde yapmasının önemine değinen Başkan Köşker mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kuracağı yeni rejimin ayrıntıları, yol haritası, İzmit Kasrı’nda yapılan toplantıda belirlendi.

BASINA ÖNEMLİ GÖREV

Basın tarihine Basın Onur Günü olarak kaydedilen toplantının önemi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün halka doğru, tarafsız ve ilkeli yayıncılık yapmakla mükellef olan basın mensuplarına kuracağı Cumhuriyetin tanıtımı görevini vermesidir. Ulu önderin bu görevlendirmeyi ilimizde yapması Kocaeli’yi basın tarihimizde önemli bir il konumuna yükseltmiştir. Kurulacak Cumhuriyet’in tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi gibi önemli görevin basın mensuplarına ilimizde verilmesi gurur kaynağı olmuştur. Habercilikte toplum yararını ön planda tutarak, her türlü zor koşulda tarafsız, ilkeli, doğru yayıncılık yapan basın emekçilerinin onur ve gurur günlerini en kalbi duygularımla kutlarım.”