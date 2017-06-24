Başkan Köşker’in Bayram mesajı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, yarın idrak edilecek Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Hemşerilerinin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Köşker, “Ramazan Bayramı’nın da aynı ruh ve coşku içerisinde geçmesini temenni ediyor, bayramın hemşerilerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum” dedi. Başkan Köşker mesajına şöyle devam etti: “Ramazan Bayramı, milletçe sahip olduğumuz dostluk, kardeşlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi manevi duyguların doruğa yükseldiği, halkımızı ve Müslümanları birbirine bağlayan müstesna bir bayramdır. Bayramların getirdiği barış, huzur ve kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeli, aile, akraba, komşuluk ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmeliyiz. Ramazan Bayramı’nın manevi atmosferinden yararlanarak tüm hayatımızda iyiye ve güzele yönelmeliyiz. Ramazan’ın getirdiği sevgi, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularının hayatımızın her gününe sirayet etmesi temennisiyle, İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum.”