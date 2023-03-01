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BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, SİTE YÖNETİMLERİYLE TOPLANTILAR YAPIYOR

Kentsel Dönüşümde her türlü kolaylığı sağlayacağız

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, SİTE YÖNETİMLERİYLE TOPLANTILAR YAPIYOR

01 Mart 2023 Çarşamba 15:41

Site yönetimleriyle toplantılar yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, riskli binalarda kentsel dönüşümü önemsediklerini belirterek “Belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Yeter ki vatandaşlarımız talep etsin ve kararlı olsun. Kentsel dönüşümde her türlü kolaylığı sağlayacağız” dedi.

Emek Mahallesi’nde 329 dairelik kentsel dönüşümü başarıyla gerçekleştiren Darıca Belediyesi, yeni kentsel dönüşüm projeleri için de özellikle site yönetimleriyle toplantılar düzenliyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ilgili teknik başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de yer aldığı toplantılarda Darıca’nın el birliği ile daha huzurlu ve güvenli bir şehir olması için kentsel dönüşüm konusunda neler yapılması gerektiği masaya yatırılıyor.

DARICA’YI EL BİRLİĞİ İLE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşlardan da kentsel dönüşüm konusunda talepler gelmeye başlayınca Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, site yönetimleri ve vatandaşlarla birebir toplantılarda bir araya geldi. Kentsel dönüşümü vatandaşlarla el birliği ile gerçekleştirmek istediklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “İnşallah el birliği, gönül birliği ile Darıca’nın daha huzurlu ve güvenli şehri olması için samimi bir çaba, samimi bir gayretimiz devam ediyor. Daha önce Emek Mahallemizde 329 dairelik örnek bir kentsel dönüşüm projemizi hayata geçirdik. Benzer uygulamaları farklı mahallelerde de yapmak istiyoruz. Tabi bunu yaparken vatandaşlarımızla tam mutabakat halinde el birliği ile gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLAYACAĞIZ

Darıca’yı depreme daha hazır hale getirmek istediklerini de kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Amacımız ilçemizin olası bir depreme hazır hale gelmesi ve en az hasarla depremi atlatması. Bunun içinde eski ve riskli binaları dönüştürmemiz gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan da yardım bekliyoruz. Biz her türlü kolaylığı yapmaya hazırız. Yeter ki vatandaşlarımız kentsel dönüşümü talep etsin ve kararlı olsun. Biz hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliğinde ilçemizi yeniden dönüştürmek için ortak hareket ediyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda adım atmak isteyen vatandaşlarımıza belediye olarak biz de her türlü desteği vereceğiz ve yanlarında olacağız. Belediye olarak bizim bu konudan kâr elde etmek, kazanç sağlamak gibi bir düşüncemiz yok. Tek amacımız vatandaşlarımızın hayır duasını almak ve daha güvenli yaşam alanları oluşturmak” diye konuştu.

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