GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Özen’in, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı; “Bugün gözümüz görebilir, kulağımız duyabilir, konuşabiliriz, yürüyebiliriz.

Başkan Özen'in, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

03 Aralık 2021 Cuma 11:10


Sağlıklı ve dinç bir insanın yapması gereken her şeyi birçoğumuz yapabiliriz. Ama ya yarınımız? Yarına engelli olmayacağımız bir garantisi var mı? Hepimize düşen görev, engellilerimizi anlamak, onlara destek olmak, yerel yönetimler olarak da hizmet üretirken engellilerimizin ihtiyaçlarını gözetmektir. Son yıllarda devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların gayretleriyle engellilerin sorunlarının çözümü konusunda ilerleme sağlandı. Ancak yapılması gereken daha pek çok çalışma var. Sapanca Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın daha iyi yaşam koşullarına kavuşabilmelerini sağlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Şehir merkezlerinde kaldırımlarımızda yürüme ve görme engelli vatandaşlar tarafından kullanılması için gerekli düzenlemeler yapıldı ve ilçe genelinde yapılmaya devam etmektedir. Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç sahibi engellilerimize akülü araba, tekerlekli sandalye ve engelli vatandaşlarımızın tedavilerinde kullanılmak üzere engelli hasta nakil aracı, akülü araç şarj istasyonu, engelli parklarımız gibi hizmetlerini sağlıyoruz. Yine engellilere yönelik tüm projelere destek olmaya özen göstermekteyiz. Bu düşüncelerle engelli vatandaşlarımızın önündeki tüm engellerin ortadan kalktığı güzel bir dünya kurabilme ümidiyle, engellilerimize, ailelerine sağlık, mutluluk ve engelsiz bir dünya diliyorum” ifadelerini yer verdi.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliSeddar YavuzTAHİR BÜYÜKAKINSPOR
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vali Yavuz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Münasebetiyle Engellilerimizi Makamında Ağırladı Vali Yavuz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Münasebetiyle...
NAİL ÇİLER’İN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI NAİL ÇİLER’İN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ...
Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık etkinliği Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık etkinliği
KO-MEK’te Sanat Var KO-MEK’te Sanat Var
Cemil Meriç’te ABA Eğitimi Cemil Meriç’te ABA Eğitimi
Okuluna Görme Engelli Yolu Yapılan Fatih kardeşimiz Artık Çok Mutlu Okuluna Görme Engelli Yolu Yapılan Fatih kardeşimiz...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Vali Yavuz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü...
3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Kamil Tüylüoğlu,...

Haberi Oku