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Başkan Şayir, Mevlid Kandili mesajı

Peygamberimiz Hz. Muhammed SAV.’in doğum günü olan Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayınlayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Mevlid Kandil’inin tüm insanlığa ve özellikle İslâm dünyasına barış, huzur, adalet ve hayırlar getirmesini diledi.

Başkan Şayir, Mevlid Kandili mesajı

27 Ekim 2020 Salı 14:36

Başkan Şayir, mesajında; “Sevginin ve sevgililerin en şereflisi Peygamber Efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. Hayatının her noktası örnek, her anı ise kusursuzdur. Peygamberimizin mutlu ve adaletli bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği, hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın özellikle bu dönemde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir. Onun bu doğrultuda ortaya koyduğu örnek ahlakı özümsemek gerekir.

Bu nedenle Mevlid Kandili O’nun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. Her bakımdan sıkıntılar içinde kıvranan insanlığa, verdiği mesajlarla sıkıntılardan çıkış yolunu gösteren Peygamberimiz, maddi ve manevi sıkıntılar içinde çırpınan günümüz insanına da kurtuluş reçetesini en güzel örnekleriyle vermiştir.

Bir Müslüman olarak Peygamberimizin bütün güzel ahlâklarını örnek alarak kendimizi O’nun güzel ahlâkıyla donatmalıyız. İşte kandiller bu anlamda bir fırsat ve hatırlatma vesiledir. İnşallah bu mübarek gece, İslâm dünyası olarak yaşadığımız sıkıntılı, gözyaşı ve hüzünle dolu günlerin sona ermesine sebep olur. İslâm dünyasına barış, huzur, adalet ve hayırlar getirir. Dünyayı saran Koronavirüs ve her türlü hastalıklardan kurtuluşumuza vesile olur. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimizin kandilini tebrik ediyor, bu hayırlı gecenin başta ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere bütün İslam alemine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."dedi

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