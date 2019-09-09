Başkan Şayir, Zabıta Haftası’nı kutladı

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşun yıl dönümü olan "Zabıta Haftası" kapsamında Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir ziyaret etti.

Ziyarette zabıta personeli ile sohbet eden Başkan Şayir, “Zabıta birimlerimiz belediyelerin önemli birimlerinden biri. Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 192’inci yıldönümünü ve ülkemizde görev yapan tüm zabıtaların da haftalarını kutluyorum.

HEPİMİZ ÖZVERİ İLE ÇALIŞACAĞIZ

Zabıtalarımız, 7/24 esasına göre mesai mefhumu gözetmeksiniz fedakârca görev yapmaktadır. İşinizi severek yapıyorsunuz. Belediye olarak bizlerin ana görevi, insanların mutlu bir ilçede yaşamalarına yardımcı olmak. Allah dirliğimizi ve birliğimizi bozmasın. Rabbim bizlere güzel hizmetler ettirmeyi nasip etsin. Personelimizle birlikte yeni dönemde güzel işlere imza atacağımıza inancımız tam. Hepimiz özveri ile çalışacağız.” ifadelerini kullandı. Başkan Şayir, konuşmasının ardından Zabıta Müdürü Cengiz Taş demir’e çiçek takdim etti.

TAŞDEMİR TEŞEKKÜR ETTİ

Desteklerinden dolayı teşekkür eden Zabıta Müdürü Taşdemir "Bizlere verdiğiniz destek ile görevimizi en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz. Dilovamız için gece gündüz demeden her daim görevimizin başındayız" dedi.