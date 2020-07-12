Başkan Şayir’den 16 Bin Haneye Maske

Dilovası Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Vefa Sosyal Destek Gurubu, Başkan Şayir’in talimatı ile ilçede bulunan tüm hanelere paketler halinde hazırlanmış maskeleri dağıttılar.

Göreve geldiği günden bu yana ve ayrım yapmaksızın gerçekleştirdiği hizmetlerle vatandaşın yanında olan, Kocaeli’de hatta Türkiye’de gündem olan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yine bir ilke imza atarak ilçede bulunan yaklaşık 16 bin haneye maske dağıttı.

İLÇEDEKİ TÜM EVLERE MASKE DAĞITILDI

Dilovası Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, Başkan Şayir’in talimatı ile sabahın erken saatlerinde

bir araya gelerek tüm evlere dağıtılmak üzere paketler halinde hazırlanan maskelerin dağıtımı için yola çıktılar.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Dilovası Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından dağıtılan maskeleri alan vatandaşlar oldukça memnun olurken, vatandaşlar maskelerin dağıtımında emeği geçen Başkan Şayir ve Vefa Sosyal Destek Gurubu’na teşekkür ettiler.

HALKIMIZ İÇİN VARIZ

Maske dağıtımı öncesi personelle bir araya gelen Başkan Şayir, “Ülke olarak salgın sürecini hükümetimizin ve bilim kurulunun aldığı doğru kararlar ile en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Biz de belediye olarak elimizden geldiğince halkımızın yanında olmaya çalıştık. Onların huzuru ve sağlığı için üzerimize düşen her şeyi yapmaya gayret ettik. Bu günde Vefa Sosyal Destek Gurubu’nda bulunan arkadaşlarımız ilçemizde ki tüm evlere maske dağıtımı yapacaklar. Biz halkımız için varız. Onların sağlığı için, çocuklarımızın geleceği için varız. Olmaya da devam edeceğiz.” dedi.





