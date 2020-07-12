Başkan Şayir’den 16 Bin Haneye Maske

İLÇEDEKİ TÜM EVLERE MASKE DAĞITILDI
Dilovası Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, Başkan Şayir’in talimatı ile sabahın erken saatlerinde
bir araya gelerek tüm evlere dağıtılmak üzere paketler halinde hazırlanan maskelerin dağıtımı için yola çıktılar.
VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR
Dilovası Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından dağıtılan maskeleri alan vatandaşlar oldukça memnun olurken, vatandaşlar maskelerin dağıtımında emeği geçen Başkan Şayir ve Vefa Sosyal Destek Gurubu’na teşekkür ettiler.
HALKIMIZ İÇİN VARIZ
Maske dağıtımı öncesi personelle bir araya gelen Başkan Şayir, “Ülke olarak salgın sürecini hükümetimizin ve bilim kurulunun aldığı doğru kararlar ile en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Biz de belediye olarak elimizden geldiğince halkımızın yanında olmaya çalıştık. Onların huzuru ve sağlığı için üzerimize düşen her şeyi yapmaya gayret ettik. Bu günde Vefa Sosyal Destek Gurubu’nda bulunan arkadaşlarımız ilçemizde ki tüm evlere maske dağıtımı yapacaklar. Biz halkımız için varız. Onların sağlığı için, çocuklarımızın geleceği için varız. Olmaya da devam edeceğiz.” dedi.