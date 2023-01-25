GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Şayir'den Regaip Kandili Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mübarek Regaip Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında, mübarek gecenin dünyada kardeşliğe ve huzura vesile olmasını diledi.

Başkan Şayir'den Regaip Kandili Mesajı

25 Ocak 2023 Çarşamba 20:46


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mesajında şunları söyledi:

"İslam âlemi olarak mübarek üç aylar ve Regaip Kandili'ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Mübarek üç aylar, İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimidir. Bu faziletli gün ve geceleri, fırsata çevirmeli, onların büyük birer nimet olduğunu unutmamalıyız. Bir kez daha hep birlikte Allah'ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği Regaip Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini bizlere hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı artıran ve biz kullarını Allah'a yakınlaştıran günlerdir.

Bu mübarek günler vesilesiyle aramızdaki çekişmeleri kaldıralım, kırgınlıkları bir tarafa bırakalım, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir arada olalım. Bu güzel günde başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğin hâkim olmasını temenni ediyorum. Edilen duaların ve tövbelerin kabul görüldüğü, yüreklerin nurla dolduğu, yüce mevlanın sonsuz affından, merhametinden ve iyiliğinden bol bol yararlanıldığı bu mübarek gecede birlik ve beraberliğimizin artması gerektiği inancındayım. Bu gün ve gecelerin en iyi şekilde değerlendirilerek, her zaman ihtiyaç duyduğumuz, sevginin tüm insanlar arasında yayılması dileğiyle, Tüm hemşerilerimin Regaip Kandilini ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam âleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DilovasıKocaeliGebzeHamza Şayir
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bin 400 işçinin başlattığı grev 'Milli güvenliği bozucu nitelikte' olduğu gerekçesiyle ertelendi Bin 400 işçinin başlattığı grev 'Milli güvenliği...
Kur-an’ı Kerim’e Yapılan Hiçbir Saygısızlığı Affetmeyeceğiz Kur-an’ı Kerim’e Yapılan Hiçbir Saygısızlığı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “10 Mart'ta yetkimi kullanacağım, ondan sonra 60 gün süre var“ Cumhurbaşkanı Erdoğan: “10 Mart'ta yetkimi kullanacağım,...
Yeşil alan miktarında yeni rekor Yeşil alan miktarında yeni rekor
Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un Üç Aylar ve Regaip Kandili Mesajı Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un Üç Aylar ve Regaip...
ERCAN DALKIKIÇ VEFAT ETTİ ERCAN DALKIKIÇ VEFAT ETTİ
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Bin 400 işçinin başlattığı grev 'Milli...
Birleşik Metal-İş Sendikası'na bağlı Schneider Enerji fabrikasında bin 400 işçinin önceki gün sabah...

Haberi Oku