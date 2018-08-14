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Başkan Toltar Piknikçilerle Buluştu

Yoğun programına rağmen Tavşancıl Sahilinde piknikçileri ziyaret eden Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Piknik yapan ailelerine hoş geldiniz diyerek ihtiyaçlarının ve eksiklerinin olup olmadığını da sordu.

Başkan Toltar Piknikçilerle Buluştu

14 Ağustos 2018 Salı 11:23

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Piknikçilerin tercihi Dilovası Tavşancıl Sahili ve Yeşil Vadi mesire Alanı oldu.

Yeşilin eşsiz doğal güzellikleri ve denizin Osmangazi Köprüsü ile bezendiği Tavşancıl Sahili, çevre il ve ilçelerden gelen piknikçilerin vazgeçilmez adresi oluyor. Mesire alanları arasında tercih edilen Tavşancıl Sahili ile Yeşil Vadi mesire alanları bu hafta sonu da kalabalıktı.

KONFORLU VAKİT

Başkan Toltar, piknik yapan vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Pazar günü vaktinin büyük bir bölümünü Tavşancıl sahilinde vatandaşlarla geçiren Başkan Toltar mesire alanında piknik yapan insanların keyfine ortak oldu. Sofralarına buyur ettikleri Başkan Toltar ile sohbet eden vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdiler. Kentle iç içe olan piknik alanını, Dilovalı Hemşerilerinin hizmetine sunmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar "Dilovası halkının keyifli vakit geçirmesini hedefliyoruz. Halkımız için doğru hizmet vermeye çalışıyoruz. Aliler konforlu ve huzurlu ortamda vakit geçirmeleri bizleri mutlu ediyor." dedi.

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Başkan ToltarDilovasıTavşancıl SahiliYeşil VadiGebzeGebze Gazetesi
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