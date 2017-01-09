Resmi twitter hesabından hemşerilerine seslenen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, yoğun kar yağışının devam ettiği Gebze’de vatandaşların zorunlu haller dışında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, kar lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.
Başkan’dan hemşerilerine çağrı
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker sosyal medya üzerinden Gebzeli hemşerilerine çağrıda bulundu.
Resmi twitter hesabından hemşerilerine seslenen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, yoğun kar yağışının devam ettiği Gebze’de vatandaşların zorunlu haller dışında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, kar lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.