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Başkan’dan hemşerilerine çağrı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker sosyal medya üzerinden Gebzeli hemşerilerine çağrıda bulundu.

Başkan'dan hemşerilerine çağrı

09 Ocak 2017 Pazartesi 14:22

Resmi twitter hesabından hemşerilerine seslenen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, yoğun kar yağışının devam ettiği Gebze’de vatandaşların zorunlu haller dışında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, kar lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu. 

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