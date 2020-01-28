Başkanlar Elazığ’da

Gebze Belediyeler Birliği üyesi belediye başkanlarıyla birlikte depremin yaşandığı Elazığ’a giden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve beraberindeki heyet bölgedeki ziyaretlerini sürdürüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile birlikte Elazığ’a giderek Gebzelilerin taziye ve geçmiş olsun temennilerini ileten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve başkanların sonraki durağı, Sürsürü Mahallesi oldu. Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma işlerinin sürdüğü Sürsürü’de incelemelerde bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile de sohbet eden belediye başkanları; daha sonra Kızılay’ın Elazığ kültür parkta kurduğu çadır kente giderek depremzedelere yemek ikramında bulundular. Depremde evleri yıkılan veya hasar gören Elazığlılarla geçmiş olsun temennilerini ileten Başkanlar, imkanlar doğrultusunda bölgeye destek olacaklarını vurguladı.















