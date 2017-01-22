Başkanlığa karşıyız!

TBMM’den geçen yeni anayasa tasarısı ile ilgili olarak aralarında ADD Gebze Şubesi, ÇYDD Gebze Şubesi, THK Gebze Şubesi, TÜED Gebze Şubesi ve Gebze Kent Politikaları Üretme ve Geliştirme Derneği’nin olduğu Gebze Sivil Toplum Dayanışma Platformu bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

ADD Gebze Şubesi’nde bugün gerçekleşen basın açıklamasını ADD Gebze Şube Başkanı ve Gebze Sivil Toplum Dayanışma Platformu dönem sözcüsü Nilgün Aydın yaptı.

CUMHURUN BÖYLE BİR DERDİ YOK

Başkanlık sisteminin milletin acil ve şiddetli istediği olduğu beyan edilmektedir diyen Nilgün Aydın, “Parlamenter demokrasi yerine ne olduğu belli olmayan bir ‘Başkanlık Sistemi’ dayatılmaktadır. Cumhurun böyle bir derdi, böyle bir istediği yoktur. Bu konuda yapılan kamuoyu araştırmalarının da gösterdiği gibi halkın çoğunluğu başkanlık sistemini istememektedir. Cumhurbaşkanının bilgisine sunarız ki, cumhurun derdi, istediği, terör belasından kurtulmak, evlat acısını yaşamamak, aş ve iş bulmaktır. Anaya değişikliği ve başkanlığa hayır diyoruz.” dedi.