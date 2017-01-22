Başkanlığa karşıyız!

ADD Gebze Şubesi’nde bugün gerçekleşen basın açıklamasını ADD Gebze Şube Başkanı ve Gebze Sivil Toplum Dayanışma Platformu dönem sözcüsü Nilgün Aydın yaptı.
CUMHURUN BÖYLE BİR DERDİ YOK
TBMM’den geçen yeni anayasa tasarısı ile ilgili olarak aralarında ADD Gebze Şubesi, ÇYDD Gebze Şubesi, THK Gebze Şubesi, TÜED Gebze Şubesi ve Gebze Kent Politikaları Üretme ve Geliştirme Derneği’nin olduğu Gebze Sivil Toplum Dayanışma Platformu bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
ADD Gebze Şubesi’nde bugün gerçekleşen basın açıklamasını ADD Gebze Şube Başkanı ve Gebze Sivil Toplum Dayanışma Platformu dönem sözcüsü Nilgün Aydın yaptı.
CUMHURUN BÖYLE BİR DERDİ YOK