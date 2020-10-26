Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyanın vicdanı olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Avrupa’da yaşanan İslam ve yabancı düşmanlığı artık politikacıların popüler olmak için kullandıkları bir araç haline gelmiştir. İslam düşmanlığını da içinde barındıran ve Ortaçağ karanlığına dönen Avrupa’nın şımarık politikacılarına gereken cevap her türlü platformdan verilmelidir. Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere batının faşist zihniyetine hep birlikte dur demeliyiz. Öfke ve nefret maalesef Avrupa’nın büyük bir hastalığıdır” ifadelerini sarf etti.
“BU MÜCADELE İNSANLIK MÜCADELESİDİR”
Teröre ve teröristlere kucak açan Avrupa’nın yükselen İslamofobi’ye karşı hiçbir adım atmadığını da dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Avrupa’da faşizm çok güçlü bir şekilde yayılmaktadır. Avrupalı liderler artık İslam ile uğraşmaktan geri durmazken, Müslümanlarla da dertleri olduğunu artık çok açık bir şekilde belli etmektedirler. Libya’da, Suriye’de ve tüm İslam coğrafyalarında Müslümanların kanını akıtan bu Geert Wilders gibi faşistlere her platformda cevap vereceğiz. Karanlık akıllarını, faşist ve İslam düşmanı olan zihinlerini yüzlerine vuracağız. Bu mücadele insanlık mücadelesidir. Hak ile batılın mücadelesidir” açıklamasını yaptı.