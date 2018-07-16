Bayburtlular Şölene Renk Kattı

Program öncesi protokolü Bayburt yöresi yemekleriyle ağırlayan dernek yönetimi, Bayburtlu sanatçılarla bölgede yaşayan Bayburtlu vatandaşların memleket hasretini giderdi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Bayburtlular Dernek Başkanı Doğan Bakır, dernek yönetimi olarak Bayburt’un gelenek ve göreneklerini yaşatma gayesiyle çalıştıklarını ifade ederken, “gecemize katılan bütün misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum. bölgemizde marka haline gelen birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin en büyük göstergesi olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında siz kıymetli hemşerilerimiz ile birlikte bizlere memleketimiz Bayburt’u temsil etmemize fırsat veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a hemşerilerimiz adına teşekkürlerimi iletiyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

DEDE KORKUT’UN TORUNLARINA SELAM OLSUN

Programda bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasına programa katılan herkes selamlayarak başlarken, “Dede Korkut’un torunları kıymetli Bayburtlu hemşerilerim hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Dedem Korkut diyarı, Bayburt kalesiyle, Şehit Osman Türbesi,Yakutiye Camisiyle, Aydıntepe Yeraltı Şehriyle, Sırakayalar Şelalesi ile bir yanı Kop Dağı, bir yanı Masat Deresiyle, Korgan Köprüsüyle güzel Bayburt. Bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz Şehirler ve Kültürler Kaynaşması programı sayesinde sizlerle birlikte bir ay boyunca ülkemizin dört bir yanında bulunan yörelere yolculuk etmekten ve farklı kültürleri tanımaktan büyük keyif alıyoruz. Programımıza hoş geldiniz diyor ve hepinize iyi eğlenceler diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından geceye katılanlara plaket takdimi yapıldı.