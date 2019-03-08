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Baykal, görevi teslim etti!

Kocaeli Sanayi Odası Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Bahar Baykal, görev süresini tamamlayarak bu görevini Dilek Çınar’a devretti.

Baykal, görevi teslim etti!

08 Mart 2019 Cuma 14:24

 27 Şubat 2019 tarihinde  gerçekleştirilen TOBB Kocaeli Kadın ve Genç Girişimciler İcra kurulları seçimlerinin ardından TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Başkanlığına Dilek Çınar, Başkan Yardımcılıklarına Nurhayat Güldüren ve Fatoş Durak seçilmişti. Kocaeli Sanayi Odası’nda düzenlenen mini bir törenle görevini bırakan Baykal’a KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu tarafından başarılı çalışmaları ve kadın girişimciliğine olan katkılarından dolayı bir hediye takdim edildi.


BAYKAL : HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIM


Gebze Ticaret Odası meclis üyesi Fatma Sevgi Çiler’in de üyesi bulunduğu Kocaeli Sanayi Odası Kadın Girişimciler İcra Kurulu’nun  KSO’da düzenlenen toplantısında, görev  teslim töreni yapıldı. Başkan Bahar Baykal, bayrak değişimi töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi; “ Bugün Kadın Girişimciler Dönem Görevimi Başarılı İş Kadını Dilek Çınar Hanıma Devretmenin Gururunu Hep Birlikte Yaşadık. Kadının Gücü İçin Desteklerimle Her daim Yanlarında Olacağım. Görevimiz Süresince Her Zaman Yanımızda Olan Çok Değerli KSO Yön. Kurulu Bşk. Sn. Ayhan Zeytinoğlu'na destekleri ve güveni İçin Teşekkür ediyorum. Bu onurlu görevi layığı ile birlikte omuzladığımız önceki dönem Bşk. yardımcılarım Öznur Başaran ve Mukadder Doğanay hanıma ve kurul üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.”

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