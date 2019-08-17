GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bayramda Otobüs ve Tramvayla 370 Bin yolcu taşındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark A.Ş. Kurban Bayramı’nda otobüs ve tramvaylarda 370 bin vatandaşa ücretsiz ulaşım hizmeti sağlandığını duyurdu.

Bayramda Otobüs ve Tramvayla 370 Bin yolcu taşındı

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:44

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olacağı açıklanan otobüs ve tramvaylara Kurban Bayramı’nda rekor bir sayı geldi. Otobüs ve tramvaylar adeta vızır vızır çalışarak vatandaşları gitmek istediği yere ulaştırdı. Kurban Bayramı boyunca Otobüs ve Tramvayla 370 Bin yolcu taşındı. Bayramda da vatandaşları mağdur etmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların olumlu geri dönüşleri ile karşılaştı.

 

89 HATTA 336 OTOBÜS

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bayramda otobüs ve tramvayların ücretsiz hizmet vereceğini duyurmuştu. Bayramda vatandaşların sevdiklerine rahat, güvenli ve tam vaktinde ulaştırabilmek için yoğun çaba sarf eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 89 hatta 336 otobüs ile vatandaşlara hizmet verdi. Ücretsiz hizmet sağlayan otobüsler bayram süresince ortalama 220 bin kişiye ulaşım hizmeti sağladı.

 

TRAMVAYLA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Vatandaşlara ücretsiz hizmet sağlayan bir diğer ulaşım aracıda Akçaray Tramvayı oldu. Kocaelili vatandaşların severek tercih ettiği ulaşım aracı olan tramvaylar bayramda yoğun ilgiyle karşılaştı. 18 tramvay ve 20 km hat uzunluğu ile şehrin bir noktasından diğer noktasına en hızlı ulaşım sağlayan tramvaylar vatandaşlar tarafından ücretsiz bir şekilde kullanıldı. Bayramda ortalama 150 bin kişi tramvayı kullandı. Yolcular tarafından severek tercih edilen otobüs ve tramvayların temiz, ferah ve güler yüzlü personeli ile hizmet vermesi vatandaşların bu araçları tercih etmelerindeki ana nedenlerden biri.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Deprem şehitlerini su altında andılar Deprem şehitlerini su altında andılar
Deprem Gerçeğini Unutmayalım Deprem Gerçeğini Unutmayalım
Marmara Depremi'nin 20. yılı Marmara Depremi'nin 20. yılı
‘Geniş Ailem’ projesi onları bayramda da yalnız bırakmadı ‘Geniş Ailem’ projesi onları bayramda da yalnız...
Büyükakın, “Depremi Unutmadık” Büyükakın, “Depremi Unutmadık”
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca Göre Görevinden Alındı Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca Göre...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Deprem şehitlerini su altında andılar
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler,...

Haberi Oku