Bayramda Otobüs ve Tramvayla 370 Bin yolcu taşındı

89 HATTA 336 OTOBÜS
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bayramda otobüs ve tramvayların ücretsiz hizmet vereceğini duyurmuştu. Bayramda vatandaşların sevdiklerine rahat, güvenli ve tam vaktinde ulaştırabilmek için yoğun çaba sarf eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 89 hatta 336 otobüs ile vatandaşlara hizmet verdi. Ücretsiz hizmet sağlayan otobüsler bayram süresince ortalama 220 bin kişiye ulaşım hizmeti sağladı.
TRAMVAYLA ÜCRETSİZ ULAŞIM
Vatandaşlara ücretsiz hizmet sağlayan bir diğer ulaşım aracıda Akçaray Tramvayı oldu. Kocaelili vatandaşların severek tercih ettiği ulaşım aracı olan tramvaylar bayramda yoğun ilgiyle karşılaştı. 18 tramvay ve 20 km hat uzunluğu ile şehrin bir noktasından diğer noktasına en hızlı ulaşım sağlayan tramvaylar vatandaşlar tarafından ücretsiz bir şekilde kullanıldı. Bayramda ortalama 150 bin kişi tramvayı kullandı. Yolcular tarafından severek tercih edilen otobüs ve tramvayların temiz, ferah ve güler yüzlü personeli ile hizmet vermesi vatandaşların bu araçları tercih etmelerindeki ana nedenlerden biri.