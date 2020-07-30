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Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz

30 Temmuz 2020 Perşembe 12:47

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde sağlamak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Kararı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından duyurdu.

 

BAYRAM SÜRESİNCE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bu kapsamda vatandaşlar Kurban Bayramı’nın birinci günü 31 Temmuz Cuma 00.00 ile son günü 3 Ağustos Pazartesi 24.00’e kadar 4 gün boyunca ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek.

 

ULAŞIM ÜCRETSİZ

Ücretsiz ulaşım Kurban Bayramı süresince deniz ulaşımı, belediye otobüsleri ve tramvay için geçerli olacak. Toplu taşıma araçları Eko-mobil ve kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar tatil sefer saatlerine göre çalışacak.  800CK ise, hafta içi saatlerine göre çalışacak.

 

BU HATLAR ÜCRETLİ

Ulaşım Park’a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar - Sabiha Gökçen Havaalanı, Hat 700 Gölcük Gebze ve 800CK Cebeci - Kefken hatları ise ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.

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