Bekir Develi’den ‘Kudüs bizim neyimiz olur’ söyleşisi

Çayırova 4. Kitap Günleri’nde söyleşi ve etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Kitap Günleri’nin ikinci gününün son programında TV Sunucusu ve Yazar Bekir Develi, Çayırovalı sevenleriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşiye Çayırova Belediye Başkanı Büyamin Çiftçi, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda Çayırovalı katılım sağladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Bu sene kitap günlerinin 4.’sünü gerçekleştiriyoruz. Kitap günleri artık Çayırova’da bir gelenek haline geldi ve bizler Çayırova’da bu etkinliğin karşılık bulmasından ziyadesiyle memnunuz. Rabbim nice 100 yıllar boyunca Cumhuriyetimizi kutlamayı nasip etsin. Bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak bir beraber ve kardeşçe yaşıyoruz ancak gönül coğrafyamızda kardeşlerimiz İsrail tarafından zulüm görüyor. Biz oradaki kardeşlerimize dua ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir aydır gecesini gündüzüne katıyor ve oradaki kardeşlerimiz için gereken tüm adımları atıyor. Salonda gençlerimizi görüyorum ve hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu programa duyduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bekir hocamıza da bize kırmadığı ve programa katıldığı için çok teşekkür ederim” dedi.





“FİLİSTİN BİZİM İÇİN İMAN MESELESİDİR”

Başkan Çiftçi’nin ardından sonra salonu dolduran sevenlerine yönelik bir konuşma gerçekleştiren Bekir Develi, “Filistin ve Mescid-i Aksa bizim için bir iman meselesidir. Oradaki insanlar bizim kardeşlerimiz ve meselede Müslüman olmak neyi gerektirir diye düşünüp ona göre hareket etmeliyiz. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir. Mübarek ve mukaddes olan o topraklardaki ruhtur ve biz o ruha üzülüyoruz.





“ALLAH, HAREKETE GEÇENE YARDIMCI OLUR”

Mescid-i Aksa ve Kudüs en çok Ramazan ayında konuşulur çünkü Siyonistler tuttuğumuz her orucu burnumuzdan getirmek için orayı bombalarlar. Biz normal zamanımızda da orayı gündeme almadığımız için bugün onlar bu halde. Biz hakkın tarafında durmakla mükellefiz. Cenab-ı Allah harekete geçene yardımcı olur. O yüzden harekete geçmeliyiz.





“DAHA İYİSİNİ YAPMAKLA MÜKELLEFİZ”

Boykot kıymetlidir ama boykot sen yerine daha iyisini üret diye vardır. Biz boykot ettiğimiz ürünlerden daha iyisini yapmalıyız. En iyisini sen yapınca boykot etmeye gerek kalmayacak. Daha iyisini yapmakla mükellefiz. Şu an yapılan boykot çok değerli ama yetmez. Daha iyi ürünleri bizim üretmemiz gerek. Bize iki seçenek sunuyorlar ya Gazze’de katliama devam edeceğiz ya da barış imzalayacağız. Biz bunun ikisini de kabul etmiyoruz. Gazze özgür ve hür bir şekilde bizim ve Müslümanların olacak.” Develi’nin konuşmasının ardından, Başkan Çiftçi, Develi’ye günün anısına hediye takdim etti. Bekir Develi söyleşinin ardından sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



