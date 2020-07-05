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Berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına Covid-19 eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirlere yönelik işletme sahibi ve personeline eğitim verdi.

Berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına Covid-19 eğitimi

05 Temmuz 2020 Pazar 12:07

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını nedeniyle berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirlere yönelik işletme sahibi ve personeline eğitim verdi.

 

ORTAK EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Kocaeli Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği eğitim Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

 

ALINACAK TEDBİRLER

130 berber, kuaför ve güzellik salonunun işletme sahibi ve personelinin katıldığı eğitimde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü eğitim birimi tarafından Covid–19 salgınında alınacak tedbirler konusunda eğitim verildi. Eğitimde çalışanların maske, eldiven, siperlik, ortam temizliği, salonlarda uyulması gereken kurallar, kullanılan malzemelerin sterilizasyonu, kişiye özel tek kullanımlık malzemelerin kullanılması gibi daha pek çok genel tedbirlerin nasıl uygulanacağı konularında bilgi verildi.

 

MASKE VE SOSYAL MESAFE

İki seans şeklinde Kovid-19 tedbirleri alınarak (maske ve sosyal mesafeye dikkat edilerek) gerçekleşen eğitimde salona girişte el dezenfektanı kullanıldı ve maskesiz salona alım yapılmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri verilen eğitimle berber, kuaför ve güzellik salonlarında gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayarak Kocaeli halkının gönül rahatlığıyla bu salonlara gitmesini amaçlıyor.


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