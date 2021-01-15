Berfin Avrupa Yolcusu

Yeni madalyalar için hazırlıklarını sürdürüyor.Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı haltercisi yeni yıla başarı ile başlamak istiyor.

Nisan ayında Rusya’nın Moskova şehrinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı sporcu Berfin Altun milli takım adına mücadele edecek. Milli sporcumuz hazırlıklarını sürdürürken yeni yıla madalya ile başlamak istiyor.

MİLLİ TAKIM KAMPINDA

Başarılı sporcu Halter Federasyonu’nun düzenlediği ve 28 Şubat gününe kadar sürecek olan milli takım kampında hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

KOLEKSİYONUNA BİR MADALYA DAHA İSTİYOR

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı sporcusu Berfin Altun kariyerinde bulunan bir Avrupa şampiyonluğu ve Dünya 3.’lüğünün yanına bir yenisini daha eklemek istiyor.

“HEDEFİM OLİMPİYAT”

Avrupa Şampiyonası hakkında konuşan Berfin; “Hedeflerimi her zaman en üst seviyede tuttum. Benim amacım daha önce olduğu gibi uluslararası arenada ülkemi en iyi temsil etmek ve bayrağımızı kürsüde dalgalandırmak. Avrupa Şampiyonasında başarılı olup sonrasında 2021 yazında Tokyo’da düzenlenecek olan Olimiyatlara katılıp ülkeme altın madalya ile dönmek istiyorum” dedi.

















