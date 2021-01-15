banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Berfin Avrupa Yolcusu

Yeni madalyalar için hazırlıklarını sürdürüyor.Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı haltercisi yeni yıla başarı ile başlamak istiyor.

Berfin Avrupa Yolcusu

15 Ocak 2021 Cuma 15:02

Nisan ayında Rusya’nın Moskova şehrinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı sporcu Berfin Altun milli takım adına mücadele edecek. Milli sporcumuz hazırlıklarını sürdürürken yeni yıla madalya ile başlamak istiyor.

 

MİLLİ TAKIM KAMPINDA

Başarılı sporcu Halter Federasyonu’nun düzenlediği ve 28 Şubat gününe kadar sürecek olan milli takım kampında hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. 

 

KOLEKSİYONUNA BİR MADALYA DAHA İSTİYOR

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı sporcusu Berfin Altun kariyerinde bulunan bir Avrupa şampiyonluğu ve Dünya 3.’lüğünün yanına bir yenisini daha eklemek istiyor.

 

“HEDEFİM OLİMPİYAT”

Avrupa Şampiyonası hakkında konuşan Berfin; “Hedeflerimi her zaman en üst seviyede tuttum. Benim amacım daha önce olduğu gibi uluslararası arenada ülkemi en iyi temsil etmek ve bayrağımızı kürsüde dalgalandırmak. Avrupa Şampiyonasında başarılı olup sonrasında 2021 yazında Tokyo’da düzenlenecek olan Olimiyatlara katılıp ülkeme altın madalya ile dönmek istiyorum” dedi.








Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çiftçi ’den Basın Onur Günü Mesajı Çiftçi ’den Basın Onur Günü Mesajı
Başkan Büyükgöz; “Kar yağışına hazırız” Başkan Büyükgöz; “Kar yağışına hazırız”
Bilgiye Ulaşmanın Eğlenceli Yolu Bilgievi’nden Geçiyor Bilgiye Ulaşmanın Eğlenceli Yolu Bilgievi’nden...
Başkan, ‘’16 Ocak Basın Onur Günü Atatürk’ten kalan yegâne mirastır’’ Başkan, ‘’16 Ocak Basın Onur Günü Atatürk’ten...
Valimiz Sayın Seddar Yavuz`un 16 Ocak Basın Onur Günü Mesajı Valimiz Sayın Seddar Yavuz`un 16 Ocak Basın Onur...
Korona Vebası Salgını Gebze`nin Bir Değerini Aramızdan Aldı Korona Vebası Salgını Gebze`nin Bir Değerini Aramızdan...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Çiftçi ’den Basın Onur Günü Mesajı
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Haberi Oku