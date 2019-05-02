Berger Pazar Günü Kocaeli'de
AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Pazar günü Kocaeli'ni ziyaret edecek.
PROGRAMIN DETAYLARI ŞÖYLE:
5 Mayıs, Pazar
09:30 Kocaeli Sanayi Odası önünden basın mensupları için araç kalkacak
Adres: Fuar İçi – Kocaeli merkez
10:45 Gebze TUBITAK önünde buluşma
Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar C. No:1 Gebze - Kocaeli
11:00 Avrupa Günü vesilesiyle Osmangazi Köprüsü bisiklet turu geçişi start verilmesi
11:45 Bitiş: Osmangazi Karayolları Altınova İşletmeleri
Katılımcılar için ikram
Fotoğraf çekimi
Basın açıklamaları