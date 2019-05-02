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Berger Pazar Günü Kocaeli'de

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Pazar günü Kocaeli'ni ziyaret edecek.

Berger Pazar Günü Kocaeli'de

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:28

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Osmangazi Köprüsü bisiklet turu AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in katılımıyla başlayacak.  

PROGRAMIN DETAYLARI ŞÖYLE: 

5 Mayıs, Pazar
 
09:30 Kocaeli Sanayi Odası önünden basın mensupları için araç kalkacak
          Adres: Fuar İçi – Kocaeli merkez
 
 
10:45 Gebze TUBITAK önünde buluşma
         Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar C. No:1 Gebze - Kocaeli
 
 
11:00 Avrupa Günü vesilesiyle Osmangazi Köprüsü bisiklet turu geçişi start verilmesi
 
11:45 Bitiş: Osmangazi Karayolları Altınova İşletmeleri
         Katılımcılar için ikram
         Fotoğraf çekimi
         Basın açıklamaları
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Anahtar Kelimeler
Christian BergerAbAb Delegasyonu BaşkanıBüyükelçiTübitak
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