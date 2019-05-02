Berger Pazar Günü Kocaeli'de

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Pazar günü Kocaeli'ni ziyaret edecek.

Osmangazi Köprüsü bisiklet turu AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in katılımıyla başlayacak.



PROGRAMIN DETAYLARI ŞÖYLE:



5 Mayıs, Pazar



09:30 Kocaeli Sanayi Odası önünden basın mensupları için araç kalkacak

Adres: Fuar İçi – Kocaeli merkez





10:45 Gebze TUBITAK önünde buluşma

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar C. No:1 Gebze - Kocaeli





11:00 Avrupa Günü vesilesiyle Osmangazi Köprüsü bisiklet turu geçişi start verilmesi



11:45 Bitiş: Osmangazi Karayolları Altınova İşletmeleri

Katılımcılar için ikram

Fotoğraf çekimi

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