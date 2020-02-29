BETONA SAVAŞ AÇTILAR

29 Şubat 2020 Cumartesi 10:13
30 dönüm üzerine kurulan KIDSLANDPARK, çocuklara doğayı keşfetme fırsatı sunuyor. Yeşil Nesil Atölyeleri Projesiyle çocuklara toprakla oynama fırsatını sunan Cömert Agat ve Ebru Agat, tarım ve çiftlik alanları, piknik alanları yanında macera ve oyun alanlarıyla aile ve grup aktiviteleri de gerçekleştirdiklerini vurguladılar. Ekolojik yaşamlarına uygun ortamlarda çocuklar, kitaplardan gördükleri hayvanları canlı olarak görerek yakından tanıma fırsatı bulurken, ormanın içinde canlı bitki ve ağaçlara dokunarak doğayı tanıma fırsatı buluyorlar. Yeni nesil çocukların doğadan uzak ve betonların çevrelediği bir ortamda büyüdüğünü dile getiren Cömert Agat ve Ebru Agat, bunun çocuklarımıza bir ihanet olarak gördükleri için bu projeyi başlattıklarını dile getirirken “Bu ülkenin aydın kişileri ve magazin dünyasının ünlülerinden de projemize destek bekliyoruz” dediler.
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