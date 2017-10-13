banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Beylikbağı Kütüphanesi’ne ziyaret

Gebze Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Kütüphane Kulübü öğrencileri, Okul Müdürü Ayşegül Turan eşliğinde Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi’nde bulunan kütüphane müdürlüğü merkezini ziyaret etti.

Beylikbağı Kütüphanesi'ne ziyaret

13 Ekim 2017 Cuma 10:34

Kütüphaneyi gezen ve kitapları inceleyen öğrenciler Beylikbağı Kütüphanesi’ni çok beğendi. Binlerce kitaptan oluşan kütüphaneyi gezen öğrenciler böylesine güzel bir kütüphaneyi ve ortamı Gebzelilerin hizmetine sunduğu için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti. Kütüphane ziyareti sonunda kütüphane bahçesinde hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilere Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker adına kitap hediyesinde bulunuldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Otoparka savrulup sıfır otomobillere çarptı Otoparka savrulup sıfır otomobillere çarptı
Motosiklet sürücülerine ceza yağdı Motosiklet sürücülerine ceza yağdı
Tosunoğlu'nu anıyoruz Tosunoğlu'nu anıyoruz
Soner Sarıkabadayı'nın konserine sürpriz sanatçı! Soner Sarıkabadayı'nın konserine sürpriz sanatçı!
Darıca Yarı Maratonu'na Rekor Katılım Darıca Yarı Maratonu'na Rekor Katılım
Yukarı Çık

banner149

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 artışla 106.098,79 puandan başladı.

Haberi Oku