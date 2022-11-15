BİK, internet haber sitelerinin temsilcileriyle görüşmelere başladı

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç: - "Önemli sayıda takipçisi olan internet haber sitelerini önemsiyor ve dikkate değer buluyoruz. Onlardan gelen talepleri de dinleyeceğiz. Açık kapı politikamızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Basın İlan Kurumu (BİK) yürütülen mevzuat çalışmaları kapsamında 1 Nisan 2023'ten itibaren resmi ilanların yayımlanmaya başlanacağı internet haber sitelerinin temsilcileriyle toplantılarına başladı.

BİK'ten yapılan açıklamada, Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği başta olmak üzere, mevzuatın kanuna uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

- BİK yasa çalışmalarına katkı sundu

Açıklamada, geçen Eylül'de Bursa, İzmir, Konya, Ankara, Samsun, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Adana ve İstanbul'da bölge toplantıları düzenleyerek gazete sahipleri ve temsilcileri ile bir araya gelen BİK'in, sahada paylaştığı ve topladığı bilgilerle yasa çalışmalarına önemli katkı sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, 800'ü aşkın gazete temsilcisinden yazılı ve sözlü görüş alarak mevzuat hazırlama sürecinde değerlendiren ve kanun değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Afyonkarahisar'da müdürlerini toplayan BİK'in, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik öngören taslak çalışmayı yazılı hale getirdiği vurgulandı.

- Hafta boyunca toplantılar yapılacak

İnternet haber sitelerinin süreli yayın sayılmaları ve 2023 yılı Nisan ayında ilk kez resmi ilan yayımlamaya başlayacak olmalarının, Kurumun sorumluluk alanını genişletirken internet haber sitelerine de maddi kaynak sağlanmasının önünü açtığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnternet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını kazanmaları ise tıpkı gazete ve dergilerde olduğu gibi belirli kurallara tabi. Bu nedenle BİK, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğine son şeklini vermek üzere paydaş halkasına yeni eklenen internet haber siteleri ile bugünden başlamak üzere hafta boyunca art arda toplantılar gerçekleştirecek. BİK üst yönetimi, ilk olarak bugün yüksek tirajlı gazetelerin internet sitesi temsilcileri ile Genel Müdürlük binasında bir araya geldi. Toplantıda, internet haber sitesi temsilcilerinin sürece dair görüşleri dinlendi, mevzuatta yapılacak düzenlemelere ilişkin önerileri not edildi."

- İnternet haber sitelerinin temsilcileri ile buluşulacak

Açıklamada, aynı heyetin daha sonra Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, İstanbul ve Kocaeli illerinde yayımlanan gazetelerin internet sitesi temsilcilerinin katılımıyla iki ayrı oturumda uzaktan erişim toplantıları gerçekleştirdiği dile getirilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Gazetesi bulunmayan yüksek ziyaretçi trafiğine sahip internet haber sitelerinin temsilcileri ile yarın buluşulacak. Ardından Van, Bitlis, Hakkari, Kars, Ağrı, Iğdır, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yayınlanan gazetelerin internet sitesi temsilcileri ile iki ayrı toplantı yapılacak. BİK, çarşamba gününden başlayarak, cuma akşamına kadar Bursa, Diyarbakır, Adana, Malatya, Konya, İzmir, Ankara ve Samsun müdürlüklerinin koordinasyonunda düzenlenecek toplantılarda geriye kalan 63 ildeki gazetelere ait internet haber sitelerinin görüşlerini almayı tamamlayacak."

Açıklamada, toplantıların ardından Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin, tüm paydaşların görüşleri alınmış olarak ilgili taraflara sunulacağı ve alınan geri bildirimlerle nihai şekli verilen yönetmeliğin, yönetim kurulu teklifi olarak Şubat 2023'te BİK Genel Kurulu'na arz edileceği ve genel kurulda kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceği bildirildi.

- "Gelen talepleri dinleyeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, şunları kaydetti:

"Hafta boyunca Türkiye genelindeki tüm gazetelerimize ulaşmaya çalışacağız. Elbette gazetelerimizin kazanılmış haklarının muhafazası bizim önceliğimiz. Diğer taraftan gazetesi bulunmayan fakat önemli sayıda takipçisi olan internet haber sitelerini önemsiyor ve dikkate değer buluyoruz. Yine onlardan gelen talepleri de dinleyeceğiz. Çünkü belirli bir süre sonra onların içinden süreli yayın kapsamına alınanlar olacak. Kısacası açık kapı politikamızı kararlılıkla sürdürüyoruz."





AA