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Bilgi evleri ve gençlik merkezinde yaz eğitimleri sürüyor

Çayırova’nın minikleri ve gençleri, yaz aylarında kendileri için açılan kurslarda eğitimlerine devam ediyor.

Bilgi evleri ve gençlik merkezinde yaz eğitimleri sürüyor

05 Temmuz 2023 Çarşamba 16:41

 Çayırova Belediyesi’nin bilgi evlerinde ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Gençlik Merkezi’nde yaz okulu dersleri tüm hızıyla sürüyor. Bilgi evi ve gençlik merkezine gelen Çayırovalılar, yaz aylarında eğlenerek öğrenmenin keyfine varıyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem verdiği çocuklar ve gençler, birçok alanda yaz okullarında eğitim görüyor. Bilgi evlerinin yaz okulu kapsamında eğlenceli matematik, eğlenceli bilim, Kuran-ı Kerim, zeka oyunları, sokak oyunları, okuma ve yazma, gitar, resim, bağlama, melodika, keman ve ahşap kursu gibi birçok alanda Çayırovalı minikler eğitim alıyor.

 

GENÇLER BİRÇOK ALANDA EĞİTİM ALIYOR

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bulunan gençlik merkezinde ise lise öğrencileri, yaz okulunda kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Gençler, Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, kimya, biyoloji, gitar, bağlama, piyano, keman, ahşap alanlarında eğitim alarak, hem yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde derslerine hazırlanıyorlar hem de sosyal olarak kendilerini geliştirme imkanını yakalıyorlar. Çayırovalı gençler ve minikler kendilerine bu fırsatı sunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür ediyor.


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