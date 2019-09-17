Bilgievlerinde ilk ders Büyükakın’dan

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminin başlaması nedeniyle İbn-i Sina Bilgievi’ne konuk oldu. “İlk Ders Etkinliği” kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Başkan Büyükakın yeni dönemin başlangıcını yaptı. Öğrenci ve velilerine aşure ikram eden Başkan Büyükakın ilk derste öğrencilere öğütlerde bulundu.

“EN BÜYÜK GÜÇ KAYNAĞIMIZ NESİLLERİMİZ”

Bilgievi öğrencilerine ilk dersi veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye’nin ve şehrimizin hedeflerine ulaşmasında çalışmanın önemine dikkat çektiği ilk derste nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesillerin yetişmesine değindi. “İstikbalimizin teminatı olan çocuklar ve gençler için Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkanlarımızı seferber ettik” diyen Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyemizin sloganı “Çalışınca Oluyor” dur. Çünkü insanlar çalışmadan hiçbir şeye sahip olamazlar” dedi.

“HEDEFLERİNİZE ULAŞMAK ÇOK ÇALIŞMALISINIZ”

Millet olarak büyük bir medeniyete sahip olduklarını da ifade edeb Başkan Büyükakın, “Değerlerimize sahip çıkarak geleceğe koşacağız. Unutmamak gerekir ki bizim bu dünyada yapacaklarımız ve başardıklarımız dünya üzerindeki adaletsizliklerin er veya geç bitmesine vesile olacaktır. Ahiretimizi de kazanacağımız her güzel işte bu sıralarda öğrencilerinizin de katkısı olacaktır. Hedeflerinize ulaşmak çok çalışmalısınız. Kitap okumalısınız ve araştırmalısınız. Kendinize hedef belirlemelisiniz. O hedefe ulaşabilmek için de herkes den çok ama daha çok çalışmalısınız” şeklinde konuştu.

VELİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Bilgievleri ilk ders etkinliğinde çocuklarını Bilgievine getiren veliler Başkan Büyükakın ile görüşme imkânı buldu. İbn-i Sina Bilgievi Divaniyesinde öğrenci ve velilerle oturan Büyükakın velilerle sohbet etti ve yeni dönem hakkında fikir alışverişinde bulundu.

8 BİN ÖĞRENCİ KAYIT YAPTI

Bilgievleri yeni dönemde 11 ilçe ve 17 merkezde faaliyet yürütecek. Toplam 200 personelin çalıştığı Bilgievlerinde geçtiğimiz yıl 23 bin öğrenci ve 6 bin 500 veli faydalanırken, yaz döneminde ise 10 bin öğrenci ve bin 500 veli hizmet aldı. Bilgievleri 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise şuana kadar 8 bin öğrenci kaydı aldı. Bilgievleri kayıtları yıl boyunca devam ediyor.

BİLGİEVLERİ YENİ DÖNEMİNDE NELER YOK Kİ?

Bilgievleri yeni dönem etkinlikleri yine dolu dolu geçecek. Tüm ayrıntıların düşünüldüğü yeni dönemde, çocuklar yine geleceğe hazırlanacak. Başta değerler eğitimi olmak üzere Bilgievlerinde; Kulüp ve Atölye Çalışmaları, Bilgi Destek Hizmetleri, Sosyal Etkinlikler, Aile Eğitimleri, Bilişim Hizmetleri, Çocuk Kütüphaneleri, Kamp ve Spor Faaliyetleri, Yarışmalar, Okul Bilgievi İşbirliği projesi ve Rehberlik Hizmetleri gibi etkinlikler düzenleyerek öğrencilere farklı eğitim ortamları sunmayı hedefliyor. Sunulan farklı alanlar sayesinde öğrencilerin erken yaşlarda yetenekleri keşfediliyor.

BİLGİEVİ NEDİR?

Bilgievleri, 1. sınıftan 8. sınıfa kadar olan öğrencilerin okul dışı zamanlarında ve velilerinin tüm zamanlarda faydalanabileceği, hizmet edilen tüm bireylere eşit mesafede, temiz, ahlaklı bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı sosyal bir eğitim projesidir. Hizmet alan kişilerin bilgiye kolay ulaşmasını sağlayan internet ve bilişim sınıfları, güncel ve klasik Türk ve dünya edebiyatı örneklerinin bir arada bulunduğu zengin bir kütüphane, güler yüzlü ve çözüm odaklı çalışan bir danışması bulunan, dersliklerinde öğrencilerin ve velilerin eğitim görebileceği modern ortamların bulunduğu bir yapıdır.