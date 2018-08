Bilgievleri’nden Muhteşem Kapanış

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’ne bağlı olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim veren Bilgievleri’ndeki yaz etkinlikleri, Seka Park’ta gerçekleştirilen muhteşem bir programla sonlandı. Pazar günü saat 16.00’da başlayan etkinlikler, 21.00’de TRT Çocuk kanalının en sevilen ve beğenilen çizgi filmi olan Rafadan Tayfa’nın şarkıları ile taçlandı. Çocukların sevgilisi Rafadan Tayfa en sevilen şarkılarını Bilgievleri öğrencileri için seslendirdi. Çocuklar, kendileri için hazırlanan ve hiçbir detayın gözden kaçmadığı kapanış programında etkinlikler süresince doyasıya eğlendi. Kapanış programına 10 bine yakın öğrenci ve aile katılım gösterdi.

ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADILAR

Seka Park’ta gerçekleştirilen Bilgievleri Yaz Etkinlikleri Kapanış programına Bilgievi öğrencilerinin yanı sıra aileler de katıldı. Bu neşeli ve eğlenceli günde çocukları Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Kemal Ceylan ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül yalnız bırakmadı.

GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ

Yaz Etkinlikleri Kapanış Programı’nda Bilgievi öğrencilerini yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Bilgievleri’nin Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun en önemli eğitim projelerinden biri olduğunu hatırlatarak, “Çocuklarımız her şeyin en iyisine layık. Her birinde keşfedilmeyi bekleyen yetenekler var. Bilgievlerimizde yer alan sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve bilimsel aktivitelerde çocuklarımızın yetenekleri ortaya çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize güveniyoruz ve onlara birçok imkân ve fırsatı sunuyoruz. Kılavuz Gençlik Projesi ile gençlerimizin her alanda daha donanımlı olmalarını istiyoruz” dedi.

HER ŞEY MUTLULUKLARI İÇİN

Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklar için en önemli projelerinden biri olan Bilgievleri’nin 2018 Yaz Etkinlikleri Programı için geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Bu özel günde tüm detaylar çocukların eğlenmesi ve neşeli bir gün geçirmesi üzerine planlandı. Kapanış programı için etkinliklerin yapılacağı Seka Park’a gelen çocuklar çok sevindi. Alanda şişme oyun grupları, 3D tasarım ve baskı, yüz boyama, robot gösterisi, kağıt yapımı, ebru yapımı ve ahşap atölyelerine kadar her şey onların eğlenmesi için hazırlandı. Öğrencilerin yaz etkinliklerinde yapmış olduğu görsel sanat çalışmaları ise etkinliklerde velilerin beğenisine sunuldu.

SAHNE ETKİNLİKLERİ ÇOK BEĞENİLDİ

Seka Park Uçurtma Tepesi’nde kurulan eğlence parkurlarının yanı sıra Bilgevlerinde yaz etkinliklerine katılan öğrenciler, sahnede de birbirinden renkli gösteriler sergiledi. Bilgievlerinde eğitmenlerinden öğrendikleri bilgiler ile sahnede ilahiler okuyan, şarkılar söyleyen öğrenciler, gerçekleştirdikleri yöresel halk oyunlarıyla da izleyenlere renkli ve heyecanlı anlar yaşattı.









RAFADAN TAYFA COŞTURDU

Saat 16.00’da başlayan ve gece 22.00’ye kadar süren Bilgievi Yaz Etkinlikleri Kapanış Programı’nda TRT Çocuk’un en sevilen ve beğenilen çizgi filmi Rafadan Tayfa, en güzel şarkılarını Bilgievi öğrencileri için seslendirdi. 21.00’de başlayan sahne gösterisinde Rafadan Tayfa’nın şarkılarına eşlik eden çocuklar doyasıya eğlendi.

DOLU DOLU BİR YAZ

Bilgievlerinde 18 Haziran’da başlayan yaz etkinlikleri 12 Ağustos’ta düzenlenen kapanış programıyla son buldu. İlk ve ortaokul öğrencileri, bu sayede yaz boyunca vakitlerini en iyi şekilde geçirme fırsatı yakaladı. Yaz etkinlikleri çerçevesinde Bilgievleri eğitmenleri tarafından çocuklar için son derece eğitici ve öğretici bir program hazırlandı. Bu çerçevede öğrenciler bağlı bulundukları Bilgievlerinde; Kur’an eğitimi, havuz etkinlikleri, gençlik kampları, kültürel ve sosyal geziler, eğlenceli oyunlar, el sanatları ve tasarım, yarışma ve turnuvalar, satranç ve zeka oyunları gibi birbirinden eğlenceli ve eğitici faaliyetlere katıldı.