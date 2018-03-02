Ülkemiz istatistiklerine göre en sık görülen 3. Kanser türü Kolon (Kalın Bağırsak) Kanseri. En önemli özelliği sinsice belirti vermeden ilerleyebiliyor olması! Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Mesut Sezikli 1-31 Mart Dünya Kolon Kanseri Farkındalık Ayı Kapsamında Hastalığın Önlenebilir Olduğunu Belirterek Bilinmesi Gerekenleri Anlattı. İşte Kolon Kanseri Hakkında Bilinmesi Gerekenler…





Kolon kanseri önlenebilen bir kanser türüdür.

Genellikle erken dönemde hiçbir belirti vermeyebilir fakat polip halinde iken tespit edildiğinde tamamen yok edilebilir. Bu sebeple 2000 yılından beri her yıl Mart ayında toplumun kolon kanseri konusunda kanser tarama merkezi KETEM aracılığı ile bilinçlendirilmesi amacıyla etkinlikler düzenlenmektedir.Kolon veya kalın barsak; Sindirim sisteminde incebağırsaktan sonra gelen yaklaşık 1,5-2 metre uzunluğundaki kısmıdır. Mide ve ince bağırsaktan geçtikten sonra kısmen sindirilen gıdalar kolona gelir. Kolon su ve minerali besinden ayırarak geri kalan kısmı anüsten atmak üzere depolama görevi görmektedir. Bu bölgede kanser gelişim riskini azaltmak için dikkat etmemiz gereken hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

Beslenmenize dikkat edin:

Kalın bağırsak kanseri sağlıksız beslenme ile doğrudan ilişkilidir. Salam-sucuk-sosis-pastırma gibi işlenmiş ve katkılı etten de kaçınmak gerekir Aşırı yağlı yiyecekler, hayvansal yağ tüketimi ve kırmızı et ağırlıklı beslenme kalın bağırsak kanseri riskini artırır. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeliyiz.





Sigara ve alkolden kaçının:

Alkol kullanımının kolon ve rektum kanserinde artışa yol açtığı onlarca çalışmada gösterilmiştir. Sigara ve alkol birlikte kullanıldığında kolon kanseri riski daha da artırır.





Fazla kilolardan kurtulun:

Fazla kiloların sağlık düşmanı olduğu yapılan pek çok bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır. Diyabetten kalp ve damar hastalıklarına birçok soruna yol açan aşırı kilo, kolon kanserine de zemin hazırlar. Örneğin 5 kiloluk bir artış kolon kanseri riskini yüzde 5 artırır.





Düzenli egzersiz yapın:

Düzenli egzersiz kolon kanserinden de korunmada büyük fayda sağlıyor, hareketsizlik riski artırıyor.





Tarama testlerini yaptırın:

Kolonoskopi ve dışkıda gizli kan testini 50 yaşın üzerindeki herkes yaptırmalıdır. Çünkü 50 yaş üzeri artmış risk içerir. Ailenizde kanser öyküsü varsa daha erken yaşta yaptırmalıyız. 1. derecede akrabanızda kanser olanlar var ise, tanı yaşından 10 yıl önce yaptırmaya özen göstermeliyiz. Çünkü ailede 1. derecede yakınınızda kolon kanseri olması kanser riskini 2-4 kat artırır. Kalsiyum ve D vitamin eksikliği ve streste kolon kanseri riskini artıran nedenler olarak değerlendirilmektedir.





Kolon kanseri taraması yapılması gereken kişiler

50yaşın üzerindeki kişiler,

Ailesinde 1. derece yakınlarında (anne, baba, kardeş) kalın bağırsak kanseri olanlar,

Daha önce kalın bağırsak, meme, yumurtalık veya rahim kanseri tanısı almış olanlar,

Ailesinde kolon polibi, ailevi polipozis ya da ailevi non polipozis kanser hastalıklarından biri bulunan kişiler ,Daha önce kendisinden polip çıkarılmış olanlar,

9 yıllık kronik iltihabi bağırsak hastalığı bulunan kişiler

öncelikle kansere yatkın olup düzenli taranması gereken gruplar arasında.

Bu özelliklerden birine sahip isek; aile hekimimize veya KETEM’e başvuralım.