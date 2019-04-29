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BİLKAR'da Ortadoğu Konuşuldu

Gebze’de BİLKAR’ın düzenlediği söyleşiye konuk olan Gazeteci Yazar İbrahim Varlı; Ortadoğu’daki paylaşım savaşlarının sürdüğünü ve emperyalist güçlerin yeni hedefinin İran’ın parçalanması olduğunu söyledi.

BİLKAR'da Ortadoğu Konuşuldu

29 Nisan 2019 Pazartesi 09:48

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Gazeteci Yazar İbrahim Varlı, Ortadoğu’daki hegemonya savaşlarını Gebze BİLKAR’da gerçekleşen söyleşide anlattı. Ortadoğu’ya dair izlenimlerini “Hegemonya savaşı” adını verdiği ve 2018 yılında basılan kitabında da aktaran İbrahim Varlı; emperyalist güçlerin yeni planında İran’ın parçalanmasının da yer aldığını belirtip, Türkiye’de hükümetin buna karşı söylemleri olmakla birlikte aslında o planın bir parçası olduğunu kaydetti. İran’ın Avrasya’ya açılan bir kapı olmasından ötürü değer taşıdığını belirtip Ortadoğu’daki paylaşım savaşlarının sürdüğünü söyledi.



BİLKAR Başkanı Serdar Dikkatli söyleşinin açılışında yaptığı konuşmada BİLKAR olarak 1 Mayıs’a doğru ilerlerken Ortadoğu’daki savaşların ülkemizdeki emekçilere ve yoksul halka olan etkisine dikkat çekmek istediklerini belirtti

ÖDP Gebze İlçe Başkanı Recep Karadeniz, Tüm Emekliler Sendikası Gebze Şube Başkanı Cemil Yüksek’in de takip ettiği söyleşide İbrahim Varlı katılımcılardan gelen soruları yanıtlayıp söyleşinin sonunda kitabını imzaladı.

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Anahtar Kelimeler
Ibrahim VarlıGebze BilkarOrtadoğuIran
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