Bıyık, Cumhurbaşkanı için komisyon kurdu

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 27 OCAK’ta katılacağı Kocaeli İl Gençlik Kolları Kongresi öncesi özel bir komisyon kurdu. Oluşturulan komisyonla toplantı yapan Bıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Darıca’dan 3 bin kişinin karşılamasını hedeflediklerini söyledi.

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Kongresi 27 OCAK’ta gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı kongre öncesi AK Parti Kocaeli teşkilatları özel bir çalışma içerisine girdi. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kocaeli ziyareti için özel bir komisyon oluşturdu. Komisyonda İlçe Başkanvekili Ufuk Acay, Teşkilat Başkanı Enver Demirci, Tanıtım Medya Birimi’nden Cüneyt Şentürk, Halkla İlişkiler Birimi’nden İbrahim Pilavcı, Sosyal İşler Birimi’nden Ersin Erik, Yerel Yönetimler Birimi’nden Mevlüt Kocagöz, İlçe yöneticisi Savaş Yaşar, Gençlik Kolları Başkanı Cengizhan Ramazanoğlu ve Kadın Kolları Başkanı Hülya Kodek ile birlikte Mahalle başkanları görev yapacak.

DARICA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK

Komisyonla bir toplantı gerçekleştiren Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, hedeflerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en iyi şekilde karşılamak ve Darıca olarak üzerlerine düşen görevi layıkıyla yapmak olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı gençlik kolları kongresinin miting havasında geçmesini amaçladıklarını ifade eden İlçe Başkanı Bıyık, Darıca’dan en yüksek oranda katılım olması için çalışacaklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için Darıca’daki 14 mahalleden otobüs kaldıracaklarını ve 750’si genç olmak üzere yaklaşık 3 bin kişiyi Kocaeli’ye götüreceklerini ifade eden Bıyık, en yüksek katılımın sağlanması için komisyona ve mahallelere büyük görevler düştüğünü söyledi.