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Bıyık, Personelle Buluştu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediye personeliyle bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinliyor.

Bıyık, Personelle Buluştu

16 Nisan 2019 Salı 15:15

5 yıllık dönemde uygulayacakları belediyecilik modeli hakkında istişarelerde bulunan Bıyık, gönül belediyeciliğini en iyi şekilde hayata geçirmek için personele de büyük görevler düştüğünü söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tebrik ziyaretlerini kabul ederken bir yandan da belediye personeliyle bir araya gelerek yeni dönemde hayata geçirecekleri projeler ve yeni belediyecilik vizyonu hakkında istişarelerde bulunuyor. Zabıta ve Garaj personeliyle sabah kahvaltısında bir araya gelen Bıyık, talep ve önerilerini dinledi.

VATANDAŞ ODAKLI ÇALIŞACAĞIZ

5 yıl boyunca vatandaş odaklı çalışacaklarını ifade eden Bıyık, “Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız. Gönül belediyeciliğini Darıca’da en iyi şekilde hayata geçirmek için hepimize büyük görevler düşüyor. Sizler sahada belediyeyi temsil ediyorsunuz. Vatandaşla her fırsatta bir araya geliyorsunuz. Sizlerin yaklaşımı çok önemli. Vatandaşı mutlu edecek şekilde çalışmalıyız. 5 yıl boyunca vatandaşa zulmetmeden insan merkezli bir belediyecilik uygulayacağız. Bu konuda hepimiz daha fazla özverili olacağız” diye konuştu.

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