Bıyık'tan Yeni Kamu Binaları Müjdesi

Bıyık; yeni belediye hizmet binası ve kamu hizmet binalarını tek bir yerleşkede toplayacaklarını ve önünde de bir kent meydanı yaparak halkın hizmetine sunacaklarını söyledi.

BÜTÜN KAMU HİZMETLERİ TEK NOKTADA VERİLECEK

Cumhur İttifakı Ak Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, mevcuttaki belediye hizmet binasının yetersiz hale geldiğini söyleyerek yeni belediye hizmet binası müjdesi verdi. Bıyık, “ilçe nüfusumuz artık iki yüz bini geçti. Mevcuttaki belediye hizmet binamız 2008 yılında hizmete açıldığında Darıcamızın nüfusu seksen bin kişi idi. Şimdi ise iki yüz bini geçmiş durumda. Belediye hizmet birimleri farklı noktalara dağılmış durumda. Bütün birimleri tek noktada toparlayacağımız, bunun yanı sıra kaymakamlık ve diğer kamu binalarını da barındırarak vatandaşlarımıza tek noktadan hizmet verecek büyük bir yerleşke yapacağız.” dedi.

YENİ KENT MEYDANI GELİYOR

Bıyık, mevcuttaki Cumhuriyet Meydanı’nın, Darıca-Gebze Metro çalışmaları çerçevesinde bir kısmının durak olacağını ifade ederek yeni bir kent meydanı projeleri olduğunu da söyledi. Bıyık, “askeri alanın giriş kısmına planladığımız ve kamu binalarını tek noktada toplayacağımız yerleşkenin önüne bir de kent meydanı yaparak bu büyük projemize entegre edeceğiz. Darıcamıza yakışan projelerle şehrimizi modern ve yaşanabilir bir kent yapma hayaliyle 1 Nisan sabahı çalışmalarımıza başlayacağız.” dedi.