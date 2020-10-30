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Bölgemizde Gök Gürültülü Sağanak Yağışlar Bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 30.10.2020 Cuma günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde sağanak yağış görülecek.

Bölgemizde Gök Gürültülü Sağanak Yağışlar Bekleniyor

30 Ekim 2020 Cuma 09:43

 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 30.10.2020 Cuma günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve yer yer gök  gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara’nın doğusu (Bursa ,Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik) ile zamanla Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde (Düzce, Zonguldak, Bartın) kuvvetli  (21-50 kg/m2), İstanbul’un Anadolu yakasının kuzey kesimleri ile Kocaeli’nin Kandıra, Sakarya’nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde yer yer çok kuvvetli  (50-75 kg/m2) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

                             KOCAELİ VALİLİĞİ

 

 

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