Bölgenin en büyük Lojistik Merkezini kuracağız

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, seçim beyannamesinde yer alan TIR Parkı projesinin kısa sürede başlayacağını belirterek, ayrıca bu alanın bölgenin en büyük Lojistik Merkezi yapılması içinde çalışma başlattıklarını söyledi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kuzey OSB’ler bağlantı yolu üzerinde bulunan TOKİ’ye ait 50 dönümlük araziyi Dilovası Belediyesi bünyesine katarak buranın ilçenin ve bölgenin en büyük TIR parkı yapılması ve ayrıca Lojistik Merkezine dönüşmesi için çalışmalarına başladı.

50 DÖNÜM ALANI BELEDİYEYE KAZANDIRDI

Göreve başladı günden bu yana Ankara yollarını aşındıran Başkan Şayir, TOKİ ile uzun süredir yapılan görüşmeler sonrası geçtiğimiz hafta sonuca ulaşarak TOKİ ile sözleşme yaparak 50 dönümlük alanı ilçeye kazandırdı.

BAŞKAN ŞAYİR, ALANI İNCELEDİ

TOKİ ile yapılan sözleşmenin ardından önceki gün alanı incelemeye giden Başkan Şayir, Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri yapılacak proje hakkında fikir alışverişinde bulundular. Başkan Şayir, burada yaptığı açıklama da “İlçemizin en büyük sorunu mahalle aralarına park edilen TIR’ların oluşturduğu çevre sorunu ve tehlike konusunda önemli bir adım attık. Vatandaşlarımızın seçim sürecinde bizlerden talep ettiği Tır parkı konusunda TOKİ ile uzun süredir yaptığımız görüşmeler geçtiğimiz hafta sonuç verdi ve TIR Parkı için TOKİ’den 50 dönüm alanı alarak ilçemize kazandırdık.

SOSYAL TESİSLER YAPILACAK

Tabi biz bu alanı TIR parkının yanısıra bölgenin en büyük Lojistik Merkezi kurulması için değerlendirmek istiyoruz. Buranın en iyi şekilde değerlendirilmesi için ekibimizle canla başla çalışıyoruz. Kamyon ve Tır’cı esnafımızın içerisinde her türlü ihtiyacını karşılayabilecek sosyal tesisleri de yapacağız.

BİNLERCE VATANDAŞA YENİ İSTİHDAM

Yapacağımız Lojistik Merkezi ile ilçemizin en büyük sorunlarından biri olan istihdam sorununa da büyük çözüm bulmuş olacağız. Burada kuracağımız tesislerle binlerce vatandaşımızın istihdam edilmesini sağlamak istiyoruz.

BELEDİYE’YE GELİR SAĞLANACAK

Biz Dilovası’nın menfaati için ülkemizin menfaati için çalışıyoruz. Dilovası için büyük düşünüyoruz. Her yönü ile “Yeni Dilovası”nı inşa etmek istiyoruz. Yapacağımız bölgenin en büyük Lojistik Merkezi ile ayrıca belediyemize de önemli bir gelir sağlamak istiyoruz.”dedi.