Borsa güne yükselişle başladı

(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,50 yükselişle 97.836,00 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 488,37 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi de yüzde 0,30 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile spor oldu.

Dün düşüş eğilimindeki döviz kurlarından bulduğu destekle 98.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, banka hisseleri öncülüğündeki satışların etkisiyle düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 97.347,63 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon ve işsizlik ile ABD'de bekleyen konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak Bej Kitap Raporu'nun yatırımcıların odak noktasında olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu, 97.700 ve tarihi zirve konumundaki 98.795'in ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.