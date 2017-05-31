banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,50 yükselişle 97.836,00 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

31 Mayıs 2017 Çarşamba 10:34

(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,50 yükselişle 97.836,00 puandan başladı. 

Açılışta BIST 100 endeksi 488,37 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi de yüzde 0,30 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile spor oldu.

Dün düşüş eğilimindeki döviz kurlarından bulduğu destekle 98.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, banka hisseleri öncülüğündeki satışların etkisiyle düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 97.347,63 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon ve işsizlik ile ABD'de bekleyen konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak Bej Kitap Raporu'nun yatırımcıların odak noktasında olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu, 97.700 ve tarihi zirve konumundaki 98.795'in ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuKaraosmanoğluHizmet
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de
İLKÇEV Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi İLKÇEV Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi
Havalar Nasıl? Havalar Nasıl?
Gebze Kent Meydanında Ramazan Gebze Kent Meydanında Ramazan
Gebze ailesi birlikte iftar yaptı Gebze ailesi birlikte iftar yaptı
Giresun Gönülleri’nden şehitlerimize vefa Giresun Gönülleri’nden şehitlerimize vefa
Yukarı Çık

banner149

İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de
Araştırmacı - Gazeteci ve Devr-i Alem Belgesel Program Yapımcısı İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de canlı...

Haberi Oku