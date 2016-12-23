Böyle Yas Tutulur mu?

PİŞKİNLİK TAVAN YAPMIŞ

Son dönemde ülkemiz üzerinde dolaşan kara bulutlar ülkemiz üzerindeki büyük oyunlar ve şehit düşen askerlerimizin acısı yüreğimizi kor gibi yakıyor. Ülkemiz üzerindeki hain terör belası hepimizin içinde koca bir yara. Son dönemde art arda aldığımız kara haberler birbirini seyrederken ülke televizyonlarının pek çoğundaki pişkinlik! Toplumun büyük kesimince sosyal medya üzerinden tepki görüyor. Ülkede bunca şehit varken ekrandaki eğlence programları ne yazık ki içinde olduğumuz durumun acı bir göstergesi.

BUGÜN DE EVLENMEYİN!

Elbette televizyon kanalları istediği programı ekrana koyar, izleyen izler, izlemeyen kapatır… Buna hiçbir lafımız yok ama eskiden apartmanında bir komşusu ölse kendi evinde yas tutan insanlarken nasıl oldu da, böylesi bir hal aldık? En azından şu dönemde eğlenceli, zurnalı yapımlar, evlilik programları yerine daha farklı şeyler ekrana konamaz mı? En azından şu kara günler biraz olsun geçene kadar, acımız biraz soluklana kadar televizyon programlarının daha doğru düzgün şeyler olması gerekmiyor mu? Çocuklarımız, gençlerimiz bu ülke televizyonlarının pek çoğundaki yapımlarla sağlıklı bir nesil kurabilecekler mi acaba?



Refik Sıla GÜVENÇ