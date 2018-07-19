Bu Çocuk Sizin De Çocuğunuz Olabilirdi

Derin, 6 yaşında. Ana sınıfında başarılı bir öğrenciydi. 1,5 yıl önce nefes borusuna sakız kaçtı. Beyine oksijen yeterli gitmediği için beyin fonksiyonlarını kaybetti. Şimdi yatağa mahkum bir şekilde kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Mimar Sinan Mahallesi Eray Sitesi B Blok adresinde ikamet eden anne Ebru Akıcı, kendilerine uzatılacak yardım elini beklediklerini söyledi. Derin'in iyileşmesi ve önceki sağlıklı hayatına tekrar dönmesi için yoğun bir fizik tedavi uygulanması gerekiyor. Yoğun bir fizik tedavi uygulandığı zaman, beyne giden sinirlenin uyarılabileceği ve bu sayede sağlığına kavuşabileceği uzmanlarca aileye bildirilmiş. Ancak, boğazından, tracoztami denilen açık sistemle tedavi uygulaması yapıldığı için hastane de hastanın yatması; enfeksiyon kapması nedeniyle riskli gözüküyor. Fizik tedavinin evde, özel olarak uygulanması gerekiyor. Ancak bu işlemde çok yüksek bedel gerektiriyor. Maddi durumları yerinde olmayan ailenin, bu fizik tedavi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı belirtildi.

'BU ÇOCUK SİZİN DE OLABİLİDİ'

Anne Ebru Akıcı, " Kızımın tedavi görmesi gerekiyor. Hastane de tedavi yaptıramıyoruz; çünkü enfeksiyon riski var. Bu yüzden evde özel tedavi uygulamamız gerekiyor. Bu da çok yüksek bir meblağ tutuyor. Bizim karşılamamız imkansız. Bu yüzden özellikle sanayi kuruluşlarından, iş adamlarından, hayırsever insanlardan destek bekliyoruz. Kızımın iyileşmesi, kızıma uzatılacak bir el ile mümkün olabilir. Bu çocuk, herkesin çocuğu olabilirdi. Bu nedenle İmkanı var olan herkesin çocuğumuzun iyileşmesi adına destek olmalarını arzu ediyoruz."dedi.

Yardım etmek isteyenlerin; çocuğun annesine 05373997240 nolu telefondan ulaşabilirler veya Körfez İlçe Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli aracılığı ile yardım yapabilirler.