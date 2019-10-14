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“Bu koltuklarda maç izlenir mi?”

Gebzespor’un sahasında Yalova Kadıköy ile oynadığı ve sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrıldığı karşılaşmayı izleyenler arasında İYİ Parti Gebze İlçe yönetimi de vardı. Partililer müsabakayı tribünden takip ederken maç sonunda İlçe Başkanı Özhan Öztürk’ten tribün koltukları tepkisi geldi.

'Bu koltuklarda maç izlenir mi?”

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:03

İYİ PARTİ MAÇTAYDI

Gebzespor, sahasında Yalova Kadıköy ile karşı karşıya gelirken ekibimiz sahadan puansız ayrıldı. Karşılaşmayı takip edenler arasında İYİ Parti Gebze İlçe teşkilatı da yer alırken partililer müsabakayı stattan takip ettiler. Bu hareket sporseverlerden tam not alırken karşılaşma sonrasında ise gerek partililerden gerekse İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Öztürk’ten Gebze Alaettin Kurt Stadının tribün koltukları konusunda tepki vardı.

ÖZTÜRK’TEN KOLTUK TEPKİSİ

Maç sonunda açıklama yapan İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Öztürk, stadın koltuklarına tepkiliydi. Öztürk, “Başka Gebzespor yok, desteğe devam edeceğiz, herkesi de desteğe davet ediyorum. Bugün kadın kollarımızla birlikte maça geldik, ancak tribün koltukları konusunda şikayetimiz var, koltuklar bakımsız ve kirli. 15 günde bir maç oynanan stadın seyirci koltukları böyle olmamalı, 48 ilden büyük olan Gebze’nin stadının hali berbat, koltuklar itfaiye araçlarıyla yıkanamaz mı?” dedi.

DÜNYANIN NERESİNDE VAR?

Sözlerine devam eden Özhan Öztürk, “Bu şekilde burada karşılaşma takip edilmesi mümkün değil. Gebzespor’a bu görüntü hiç yakışmıyor. Konu hakkında yetkilileri göreve davet ediyorum. Bu denli kirli ve bakımsız tribün başka nerede var? Bu şekilde kent sporumuzu geliştirmemiz ve çocuklarımıza iyi bir spor geleceği sunmamız mümkün mü? İnsanlar gelip maç izlemek yerine çile çekiyor, bu problem çözülmeli, konunun takipçisi olacağız, İlçe spor müdürü ile görüşeceğim” dedi.


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