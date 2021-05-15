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Burayı Çiçek Gibi Yaparız

Başkan Büyükakın, Kandıra’nın Sarnıçlar köyünde yaşayan Ayşe teyzeyi ziyaret ederek evindeki koşulların iyileştirilmesi talimatını verdi.

Burayı Çiçek Gibi Yaparız

15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:05

Kandıra’nın Sarnıçlar köyünde yaşayan Ayşe Ö. ‘yü ziyaret eden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, evindeki koşulların iyileştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık’a talimat verdi. Aydınlık’ın “Başkanım gerekeni tüm çalışmaları en hızlı bir şekilde yapacağız” ifadelerini üzerine Ayşe Teyze, sevincini ve mutluluğunu teşekkürle Başkan Büyükakın’a dile getirdi. Ayşe teyzenin yaşadığı mutluluk üzerine Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi niye var?” ifadelerini sarf ederek, “Ayşe Teyze sen merak etme burayı biz çiçek gibi yaparız.” dedi.

 

“GEREKEN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez’in de yer aldığı ziyarette, Ayşe teyzenin eşiyle birlikte yaşadığı bilgisini de alan Başkan Büyükakın, “Ayşe Teyzemizin güzel bir şekilde yaşamını sürdürmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak gereken her türlü desteği vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi vatandaşımız, insanımız ve milletimiz için var. Sağlık ve sosyal hizmetler anlamında şehrimizde gereken tüm adımlarımızı atıyoruz. Bundan sonra da atmaya devam edeceğiz” diyerek duygularını dile getirdi




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