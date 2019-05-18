Büyükakın 19 Mayıs'ı Kutladı

Başkan Büyükakın “Şanlı bayramın 100. yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bugünün kendilerine armağanı ile aslında büyük bir emaneti teslim alan gençlerimiz, inanıyorum ki sorumluluklarının bilincinde olarak ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacaklardır.”dedi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajında ulusal bayramların tarihe not düşülmüş, gelecek için dönüm noktası olmuş önemli değerler olduğunu vurgulayan Büyükakın, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugünü gençlerimize armağan ederek aslında onlara büyük bir emaneti de teslim etmiştir. Çünkü ülkemizin geleceği gençlerimizin omuzları üzerindedir. Şüphesiz ki gençlerimiz, tarihimizden aldıkları ilhamla güzel ülkemizi daha da ileri taşıyarak kendilerinden sonraki nesillere daha güçlü, daha müreffeh şekilde emanet edecektir.”dedi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere büyük değer verdiklerini söyleyen Büyükakın “İnsanı temel alan yatırımlarımızın merkezinde gençlerimiz var. Kökü mazide gözü atide bir gençlik idealimiz var. Gençlerimizle bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında yüksek motivasyonla çalışıyoruz”diye konuştu. Büyükakın şöyle devam etti:



Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu güzel ülkemize ve vatanımıza gençlerimizle birlikte sahip çıkacağız. Bu mukaddes emanet, gençlerimizin ellerinde yükselecek. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bize bu aziz toprakları vatan kılan bütün ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Nice 100. yıllara.”