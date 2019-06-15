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Büyükakın Babalar Günü'nü Kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, yayınladığı bir mesajla babalar Günü’nü kutladı.

Büyükakın Babalar Günü'nü Kutladı

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:17

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı mesajla başta Kocaeli’ndeki babalar olmak üzere bütün babaların ve baba adaylarının Babalar Günü’nü kutladı.

Başkan Büyükakın mesajında şunları ifade etti:

“Evlerimizin direği, emektarı, eli öpülesi Babalarımızın, Babalar Günü kutlu olsun.

Bizi biz yapan değerlerin başında gelen sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün meziyetlerin toplandığı güçlü aile kurumunun değişmez iki temel direğinden birisi olan babalarımız için yılın bir günü değil, her günü babalar günü olsa azdır.

Bütün varlıkları ile aileleri ve çocukları için yaşayan babalarımızı ziyaret ederek sık sık hayır dualarını almamız gereklidir. Bir baba olarak, bir ağabey olarak; tüm kardeşlerime, hemşerilerime bugün babalarının ellerini öpmelerini onlarla kucaklaşmalarını tavsiye ederim.

Özellikle son bir asırda hızla değişen dünyamızda birtakım değerlerimiz erozyona uğramaktadır. Bu değişimden ne yazık ki kaçınılmaz bir şekilde aile kurumumuz da etkilenmektedir.

Toplumu bir arada tutan bir ve bütün hale getirerek yıkılmaz bir millet yapan her türlü olumsuzluklara karşı vakur bir şekilde aile yapımızı korumamız gerekmektedir. Babalar Günü’nü bu güzide müessesedeki var olan sıcaklığı tazeleme ve pekiştirmek için bir vesile kabul etmeliyiz. Bu fırsatı değerlendirerek babalarımızın gönüllerini almalı, onların eşsiz fedakârlıkları karşısında sadece bir el öpmenin bile yeterli olacağını unutmayalım.

Evlatları için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, ömürleri boyunca evlatlarının rahatı mutluluğu için koşturan fedakâr ve emektar babalarımızın Babalar Günü’nü tekrar kutlar, aileleri ile birlikte sağlıklı mutlu ve huzur dolu bir hayat dilerim.”

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