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Büyükakın, Makamın Aktaş’a bıraktı

Başkan Büyükakın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başkanlık makamını 6’ncı sınıf öğrencisi Enes Aktaş’a devretti.

Büyükakın, Makamın Aktaş'a bıraktı

20 Nisan 2019 Cumartesi 10:30

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başkanlık makamını Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Enes Aktaş'a devretti.

“Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın aydınlık geleceği için, fedakarlıkla çalışacağız” açıklamasını yapan Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “Çocuklarımız her şeyimiz. Onların yaşamında güzelliklerin hakim olması için çalışacağız” dedi. Başkan Büyükakın’dan koltuğu devir alan Enes Aktaş’ın ilk talimatı, okullara kodlama ve robotik sınıfların yapılması oldu.




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