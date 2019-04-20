Büyükakın, Makamın Aktaş’a bıraktı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başkanlık makamını Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Enes Aktaş'a devretti.



“Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın aydınlık geleceği için, fedakarlıkla çalışacağız” açıklamasını yapan Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “Çocuklarımız her şeyimiz. Onların yaşamında güzelliklerin hakim olması için çalışacağız” dedi. Başkan Büyükakın’dan koltuğu devir alan Enes Aktaş’ın ilk talimatı, okullara kodlama ve robotik sınıfların yapılması oldu.









