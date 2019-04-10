Büyükakın’dan Polis Haftası Mesajı

Türk Polis Teşkilâtı’nın 174’üncü kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, emniyet kuvvetlerinin ve hemşehrilerinin Polis Haftası’nı kutladı. Başkan Büyükakın mesajında, “Her zaman yüreğimizin en önemli ve en nadide köşesinde yaşattığımız şehitlerimizin ruhaniyetinin; gazilerimizin cesaret ve kahramanlıklarının yaşayan temsilcileri olan polisimizle, askerimizle ve bütün güvenlik birimlerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Başkan Büyükakın şöyle devam etti: “Kocaeli’miz, 2 milyonu aşkın nüfusuyla hızla büyüyen, gelişen; ülkemizin parlayan yıldızlarından birisidir. Bu müstesna şehirde, huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz… Bizlere bu güvenli ortamı sağlayan, Türk Polis Teşkilatı’nın 174’üncü yılında kentimizdeki huzur ve güven ortamı nedeniyle bütün emniyet mensuplarımızı tek tek tebrik ediyorum. Batı ülkelerinde başta olmak üzere, bu büyüklükteki ve özellikteki dünyadaki diğer şehirlerdeki suç oranlarına baktığımızda; Türkiye’miz ve özellikle de Kocaeli’miz, gerçekten de tam bir güven ve istikrar adası durumunda.

Hükümetimizin gösterdiği üstün başarı ve istikrar sayesinde Türkiye, bölgesinde bir cazibe merkezi haline geldi. Başı dara düşen herkesin imdadına yetişerek aziz milletimizin en önemli hasletlerinden birini de dünyaya tanıtmış oldu. Toplumun güvenliğini sağlayan en önemli kamu güçlerinden birisi olan polisimizin sayesinde halkımız, çok şükür huzur ve sükûn içinde yaşıyor. Bugün sokaklarımızda güven içinde yürüyebiliyorsak, gece yatağımızda huzur içinde uyuyabiliyorsak; bunda kahraman ve fedakâr polislerimizin, güvenlik güçlerimizin büyük katkısı var. Bu nedenle kendilerine müteşekkiriz.

Çünkü ‘vatan’, millet olarak üzerinde yaşadığımız, geçmişin acı ve tatlı hatıraları ile istikbâle ümitle baktığımız; kutsal bir mekândır. Bir toprak parçasının vatan olabilmesi kolay değildir. Yüzlerce yılda yurt edinilen, uğrunda şehitler verilerek kanla yoğrulan toprak; ancak vatandır. Üzerinde bir medeniyet kurulan yerdir vatan. Ünlü Şair Mithat Cemal Kuntay, bu gerçeği şöyle dile getirir: ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır.’

Bu cennet vatanı yüzlerce yıl ecdadımız, canları ve kanları pahasına korumuşlar ve binlerce abide dikerek üzerinde bir medeniyet kurmuşlar. İşte bu medeniyetin devamı, halkımızın huzuru ve güvenliği için canla başla çalışan ve fedakârca gayret gösteren polislerimizi ve bu görevlerini yerine getirirken vazifeleri başında şehit ve gazi olan o kahramanları bir kez daha saygı ile anıyorum. Nice 174 yıllara…”