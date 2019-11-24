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Büyükgöz kamyoncu esnafını dinledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yönetimi Gebze Belediyesine geçen Marmara Nakliyeciler Garajında kamyoncu esnafıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi

Büyükgöz kamyoncu esnafını dinledi

24 Kasım 2019 Pazar 09:58

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yönetimi Gebze Belediyesine geçen Marmara Nakliyeciler Garajında kamyoncu esnafıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltı programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, GENAKDER Başkanı Bahattin Demircan ve kamyoncular garajı esnafı katıldı.

ESNAF EN İYİ HİZMETİ ALACAK

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz programda yaptığı selamlama konuşmasında, “İnşallah ilerleyen zamanlarda tüm eksiklerimiz giderilecek. Yavaş yavaş öncelik sırasına göre eksikleri tamamlayacağız. Buraya 81 vilayetten kamyoncu arkadaşımız geliyor. Onlar bizlerin misafiri ama bir o kadar da evlerinde gibi hissetmelerini sağlamalıyız. Onlar bizlerin kültür elçileri. Buradan memleketlerine döndüklerinde güzel anılarla dönmeleri bizler için önemli. Esnaf olsun vatandaş olsun hizmetin en iyisini hak ediyor ve alacak. Burada başlattığımız çalışmalarımız sürecek ve her zaman söylediğim gibi öncelik sırasına göre zaman içerisinde burası çok daha kullanışlı ve kentimize yakışır bir hale gelecek” dedi.

SOSYAL FALİYELER DÜZENLEYECEĞİZ

Başkan Büyükgöz daha sonra esnafın sorularını da cevaplandırdı. Buranın yönetimini devraldıklarında birçok dedikodu yüzünden esnafın rahatsız olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz,” Görüldüğü üzere hiçbir esnafımızı mağdur etmedik, etmeyiz de. Bizim buradaki önceliğimiz en iyi şekilde hizmet vermek. Sosyal belediyecilik faaliyetlerimiz kapsamında kamyoncu esnafımıza seminerler düzenleyecek, çeşitli sosyal faaliyetlere davet edeceğiz” dedi. Program GENAKDER Başkanı Bahattin Demircan’ın Başkan Büyükgöz’e teşekkürü ve plaket takdimiyle son buldu. 

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