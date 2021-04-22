Büyükgöz Koltuğu Çocuklara Devretti

ÇOCUKLARIMIZIN EMRİNDEYİZ
Tüm çocukların bayramlarını kutlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bir günlüğüne koltuğunu devrettiği küçük başkanlar Rodin ve Azra’nın ilk talimatlarını vermelerine de yardımcı oldu. Küçük başkanların ilk talimatları, belediyenin okullara ve eğitime verdiği desteğin artarak sürmesi ve yeni parkların yapılması oldu. Çocukların ve gençlerin her zaman yanlarında ve destekçisi olduklarını ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuklarına, çocuklara ve gençlere yönelik hizmetlere ilişkin de bilgi verdi. Başkan Büyükgöz, ziyaret sonrasında konuklarını çeşitli hediyeler vererek uğurladı.