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Büyükgöz Koltuğu Çocuklara Devretti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu bir günlüğüne Gebzeli öğrencilere devretti

Büyükgöz Koltuğu Çocuklara Devretti

22 Nisan 2021 Perşembe 13:08

 Başkan Büyükgöz koltuğu çocuklara devretti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz koltuğunu çocuklara devretti. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz koltuğunu Kroman Çelik İlkokulu 4-E sınıfı öğrencileri Rodin Barkın Atasay ve Azra Mürtezaoğlu’na devretti. Pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, bugün çocuklarla bir araya geldiklerini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; koltuğunu devrettiği minik başkanlara belediyenin sorumlulukları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.



ÇOCUKLARIMIZIN EMRİNDEYİZ

Tüm çocukların bayramlarını kutlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bir günlüğüne koltuğunu devrettiği küçük başkanlar Rodin ve Azra’nın ilk talimatlarını vermelerine de yardımcı oldu. Küçük başkanların ilk talimatları, belediyenin okullara ve eğitime verdiği desteğin artarak sürmesi ve yeni parkların yapılması oldu. Çocukların ve gençlerin her zaman yanlarında ve destekçisi olduklarını ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuklarına, çocuklara ve gençlere yönelik hizmetlere ilişkin de bilgi verdi. Başkan Büyükgöz, ziyaret sonrasında konuklarını çeşitli hediyeler vererek uğurladı.

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