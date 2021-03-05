Büyükşehir Ağaçları Korumak İçin Sahada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, orman zararlılarından birisi olan çam kese böceği ile mücadeleye başladı. İnsanlarda alerjik reaksiyonlara da yol açan çam kese böceklerinden ağaçları korumak için ekipler hummalı bir çalışma sürdürüyor.





ÇAM KESE BÖCEĞİ İLE MÜCADELE

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla çam kese böceği ile mücadele ediliyor. Şehrimizde 5 yıl öncesine kadar çok büyük sıkıntılara sebebiyet veren orman zararlısı ile ilgili vatandaşlardan gelen şikâyetler, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün düzenli çalışmaları neticesinde 5000’li şikâyet rakamlarından günümüzde bitme noktasına kadar geldi. Çam ağaçlarının ve diğer kozalaklı ağaç türlerinin iğneleriyle beslenen bu böcek türü, Karadeniz bölgesinin güneye bakan yamaçlarından başlamak üzere Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesi çam ormanlarında görülüyor.

İNSANLARDA ALERJİK REAKSİYONLARA NEDEN OLABİLİYOR

Ormanların sürekliliğini tehdit eden orman zararlıları içinde önemli bir yer işgal eden çam kese böcekleri, her yıl Ocak – Şubat dönemi içerisinde üreme periyoduna girerek çam ağaçları üzerinde ipeksi kozalar örmekte. Bahar aylarının başında tırtıl formuna doğru başkalaşım geçirerek kozalarını delip dışarı çıkan ve çam ağaçlarına önü alınamaz zararlar veren bu canlı, üzerinde bulunan dikensi tüyler sebebiyle insanlarda da alerjik reaksiyonlara neden olmakta.

ÖNEMLİ BİR ORMAN ZARARLISI

Çam ağaçları üzerindeki beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden çam kese böcekleri, ülkemizdeki orman zararlısı böcekler açısından önemli bir yer işgal etmekte. Üst üste birkaç yıl bu zararlının tahribatına uğrayan ağaçlarda boy büyümesi gerilemekte ve hacim kaybı olmakta. Yoğun ve arka arkaya birkaç sene devam eden tahribat, ağacı zayıf düşürerek başta kabuk böcekleri olmak üzere diğer zararlıların saldırılarına ve kuraklık veya sel gibi doğal afetlere karşı daha savunmasız hale getirmekte.

KİMYASAL İLAÇ KULLANILMIYOR

Söz konusu bitki zararlısına yönelik olarak Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarla kimyasal ilaç uygulamadan, özel araç ve ekipmanlarla fiziksel mücadele gerçekleştiriliyor. Canlı, örmüş olduğu ipeksi kozalarından çıkmadan önce toplanıp ve bertaraf ediliyor. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 5 araç, 15 personel ile 3 hafta boyunca devam edilen uygulamalarda, mekanik yöntemlerle ağaca zarar verilmeden kozalakların toplanması ve kimyasal müdahale yapılmaması ile halk sağlığı ile birlikte çevrenin korunmasına da özen gösteriliyor.